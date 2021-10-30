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Маркевич: Мы выглядели неплохо и даже на равных играли с Динамо
Наставник "моряков" подвел итоги матча с киевлянами
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги домашнего
— Мы можем быть довольны нашей игрой, если брать в комплексе две игры. Результат… С такой мощной хорошо укомплектованной командой как "Динамо" хочется проявить себя. Посмотреть на фоне таких мастеров на, что мы способны. Считаю, что мы выглядели неплохо и даже на равных играли с такой командой. Конечно, сегодня где-то после 65-й минуты, когда у соперника было три момента, ребята остановились. Это естественно – силы не безграничны. И если "Динамо" в своей обойме имеет очень много квалифицированных футболистов, то у нас ресурсы ограничены. Хотя те ребята, которые вышли на замену у нас, старались. С этим фактом мы ничего не сможем сделать. Так было, есть и будет. Так как клубы-гранды имеют такие возможности.
— Сегодня в центре нападения сыграл Дмитрий Топалов. Довольны его игрой?
— Это вынужденный перевод. Мы очень не хотели забирать Диму с его "края". Там он намного острее выглядит. Но у нас три игрока, которые могли сыграть в центре (Кулаков, Вьюнник и Свитюха), из-за травм не играли сегодня. Поэтому мы пошли на такой шаг. Для того, чтобы навязать борьбу таким фактурным футболистам как Забарный и Сирота, необходимо иметь похожие данные Мы рассчитывали на скорость Димы. Думали, что он будет врываться за спины защитникам. Моментами это получалось. Но для того, чтобы ставить корпус защитникам надо его иметь.
— Можно ли сказать, что сегодня ключевой фигурой у "Динамо" стал Сидорчук?
— Мне нравится, как играет "Динамо". Все футболисты команды – игроки высокого уровня. Для меня Сидорчук – это игрок сборной Украины. Твердый игрок основного состава. Открою секрет. После первой его игры за запорожский "Металлург", я очень сильно настаивал, чтобы отец взял его в "Металлист". Но не получилось. Что касается его сегодняшней игры, то мне сложно что-то сказать – я следил за игрой своей команды. Первый его гол – это, конечно, мастерство высокого уровня.
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