Примера. Севилья догнала Реал, Валенсия оттолкнулась от дна

До сегодняшнего дня "Севилья" побеждала во всех домашних матчах, а "Осасуна" - во всех выездных. В итоге удержалась серия "Нервиона".

Баскам не хватило свежести и мобильности, чтобы противостоять настырным атакам хозяев, поменявшим почти половину состава в сравнении с предыдущей игрой против "Мальорки". Окампос, Ламела и Жордан сегодня были на высоте.

"Севилья" не имела море шансов, но Рафа Мир и Жордан обязаны были забивать уже на старте. В итоге старания партнеров воплотил в гол Диего Карлос после классной подачи с углового.

"Осасуна" попыталась переломить ход встречи сразу после перерыва, но ее добил грубый ляп вратаря Переса, который вышел из ворот и не попал по мячу; Окампосу оставалось лишь попасть в сетку, что он и сделал.

50 - Julen Lopetegui ???????? has become the fastest @SevillaFC_ENG coach to reach 50 wins in @LaLigaEN history (GP87 W50 D21 L16), beating Manolo Jiménez's previous record (50 wins in his first 91 games). Insatiable #SevillaFCOsasuna #WeareSevilla pic.twitter.com/1pI6xAqCGX

Впоследствии у Лукаса был идеальный шанс на дубль после паса Эн-Несири, однако он пробил прямо во вратаря. Впрочем, это и неважно.

Благодаря победе "Севилья" с 24 очками догнала "Сосьедад" и "Реал" наверху таблицы; у "Осасуны" по-прежнему 19 баллов и 7-е место. Плотность наверху Примеры просто невероятная.

12-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Осасуна" - 2:0

Голы: Диего Карлос, 40, Окампос, 60

"Севилья": Буну - Монтьель (Навас, 59), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан (Гудель, 70), Дилейни (Фернандо, 78), Ракитич - Ламела, Рафа Мир (Эн-Несири, 78), Окампос

"Осасуна": Перес - Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Коте - Роберто Торрес (Ибаньес, 79), Ойер (Монкайола, 69), Брашанац, Иньиго Перес (Будимир, 68) - Рубен Гарсия (Онтиверос, 79), Авила (Кике, 69)

Предупреждения: Жордан, 61, Буну, 89 - Аресо, 54, Будимир, 70

"Вильярреал" атаковал-атаковал, но в итоге попал в плен на поле "Валенсии". Оно и правильно - надо забивать свои шансы.

Героем первого тайма стал вратарь "Летучих мышей" Яспер Силлессен, который продемонстрировал феноменальную реакцию, отразив удар Сержа Орье практически в упор.

Кроме этого момента у "Вильярреала" имели шансы забить Коклен и Данжума, да и в целом "Подводники" намного больше владели мячом. Все их футболисты, за исключением вратаря и двух центрбеков, проводили на чужой половине больше времени, чем на своей.

"Валенсия" же терпела, скрипела, но перед перерывом разразилась результативной контратакой - Гильямон ворвался в свободную зону и элегантно, в стиле самого Месси, перебросил вратаря.

2014 - Hugo Guillamón ???????? is the first @valenciacf_en player to score in a set piece from throwing in #LaLiga since February 2014 (Paco Alcácer vs Real Betis at Mestalla too). Surprise#ValenciaVillarreal pic.twitter.com/GbJt84mUjo