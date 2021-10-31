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Агуэро останется в больнице на неопределенное время
Игроку нужно дообследование
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро останется в больнице еще, как минимум, на пару дней. Это нужно для полного обследования сердца.
33-летнего форварда заменили в матче Ла Лиги с "Алавесом" (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди. Сейчас Серхио находится в больнице под наблюдением врачей, где проходит обследование сердца.
При первых тестах обнаружена аритмия, к тому же она происходит не в первый раз. Также известно, что футболист не вернется на поле, пока не убедится, что его возвращение безопасно.
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