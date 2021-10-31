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Примера. Атлетико - Бетис 3:0. Лучшая игра Матрасников в сезоне
Кажется, севильцы сдались еще до старта
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Кто бы мог подумать, а? "Бетис", которого многие видят даже в ТОП-4 по итогам сезона выбросил белый флаг на поле "Атлетико", даже не попытавшись создать проблемы чемпиону.
Отчасти виной тому решения тренера Мануэля Пеллегрини, оставившего на скамейке ради ротации часть лидеров - Фекира, Гвидо Родригеса, Виктора Руиса, Борху Иглесиаса. Вдобавок прямо перед игрой травму получил Бельерин, которого пришлось менять Монтойе.
В итоге именно Мартин стал слабейшим звеном в составе "Бетиса". "Атлетико" почти в каждой атаке старался его нагружать и не зря - в середине первого тайма экс-каталонец дрогнул и дал пройти себя Яннику Карраско, который тут же с левой прошил Клаудио Браво - 1:0.
6 - Atletico Madrid have had six shots on target in the first half against Real Betis, their most in the first 45 minutes of a game in all competitions this season. Siege. pic.twitter.com/3PcppIPs8o— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2021
У "Бетиса" за весь матч не было ни единой атаки, которую стоило бы упомянуть. Даже угловых не было при том, что "Матрасники" подали не менее 12-ти. Карточек - и то зрители не дождались.
"Атлетико" не имел права не воспользоваться таким подарком, и со старта второго тайма хозяева побежали забивать второй. Шансов хватало. Мяч Эрмосо судьи отменили из-за офсайда; Карраско, вывалившись на ворота после изумительного паса Суареса, растерялся и отпасовал сопернику; сам Эль Пистолеро с острого угла попал в ногу Браво.
Херман Песселья смотрел на это все и, похоже, пожалел "Матрасников", в простой ситуации срезав мяч в собственные ворота.
Под занавес игры Жоау Феликс забил еще и третий гол в контратаке, подытожив определенно лучшую игру команду Диего Симеоне в текущем сезоне.
382 - @RealBetis_en manager Manuel Pellegrini ???????? will become the foreign coach with the fifth-most games taken charge of in @LaLigaEN (382), after Ferdinand Daučík ???????? (488), John Benjamin Toshack ???????????????????????????? (480), Marcel Domingo ???????? (455) and Radomir Antić ???????? (409). Engineer. pic.twitter.com/FBTTYWq6lF— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2021
Благодаря этому перфомансу "Матрасники" вышли на 4-е место в таблице с 22 очками. У "Бетиса" на один балл меньше.
12-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Бетис" - 3:0
Голы: Карраско, 26, Песселья, 63 (автогол), Феликс, 80
"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Коке, де Пауль (Матеус Кунья, 84), Карраско (Ренан Лоди, 88) - Корреа (Эррера, 84), Гризманн - Суарес (Феликс, 70)
"Бетис": Браво - Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гуардадо (Робер, 78), Карвалью (Гвидо Родригес, 66) - Родри (Руибаль, 46), Каналес, Хуанми (Тельо, 46) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 78)
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