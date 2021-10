Примера. Атлетико - Бетис 3:0. Лучшая игра Матрасников в сезоне

Кто бы мог подумать, а? "Бетис", которого многие видят даже в ТОП-4 по итогам сезона выбросил белый флаг на поле "Атлетико", даже не попытавшись создать проблемы чемпиону.

Отчасти виной тому решения тренера Мануэля Пеллегрини, оставившего на скамейке ради ротации часть лидеров - Фекира, Гвидо Родригеса, Виктора Руиса, Борху Иглесиаса. Вдобавок прямо перед игрой травму получил Бельерин, которого пришлось менять Монтойе.

В итоге именно Мартин стал слабейшим звеном в составе "Бетиса". "Атлетико" почти в каждой атаке старался его нагружать и не зря - в середине первого тайма экс-каталонец дрогнул и дал пройти себя Яннику Карраско, который тут же с левой прошил Клаудио Браво - 1:0.

6 - Atletico Madrid have had six shots on target in the first half against Real Betis, their most in the first 45 minutes of a game in all competitions this season. Siege. pic.twitter.com/3PcppIPs8o