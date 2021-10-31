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Примера. Атлетико - Бетис 3:0. Лучшая игра Матрасников в сезоне

Испания
(1 голосов)

Кажется, севильцы сдались еще до старта

Примера. Атлетико - Бетис 3:0. Лучшая игра Матрасников в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Кто бы мог подумать, а? "Бетис", которого многие видят даже в ТОП-4 по итогам сезона выбросил белый флаг на поле "Атлетико", даже не попытавшись создать проблемы чемпиону.

Отчасти виной тому решения тренера Мануэля Пеллегрини, оставившего на скамейке ради ротации часть лидеров - Фекира, Гвидо Родригеса, Виктора Руиса, Борху Иглесиаса. Вдобавок прямо перед игрой травму получил Бельерин, которого пришлось менять Монтойе.

В итоге именно Мартин стал слабейшим звеном в составе "Бетиса". "Атлетико" почти в каждой атаке старался его нагружать и не зря - в середине первого тайма экс-каталонец дрогнул и дал пройти себя Яннику Карраско, который тут же с левой прошил Клаудио Браво - 1:0.

У "Бетиса" за весь матч не было ни единой атаки, которую стоило бы упомянуть. Даже угловых не было при том, что "Матрасники" подали не менее 12-ти. Карточек - и то зрители не дождались.

"Атлетико" не имел права не воспользоваться таким подарком, и со старта второго тайма хозяева побежали забивать второй. Шансов хватало. Мяч Эрмосо судьи отменили из-за офсайда; Карраско, вывалившись на ворота после изумительного паса Суареса, растерялся и отпасовал сопернику; сам Эль Пистолеро с острого угла попал в ногу Браво.

Херман Песселья смотрел на это все и, похоже, пожалел "Матрасников", в простой ситуации срезав мяч в собственные ворота.

Под занавес игры Жоау Феликс забил еще и третий гол в контратаке, подытожив определенно лучшую игру команду Диего Симеоне в текущем сезоне.

Благодаря этому перфомансу "Матрасники" вышли на 4-е место в таблице с 22 очками. У "Бетиса" на один балл меньше.

12-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Бетис" - 3:0

Голы: Карраско, 26, Песселья, 63 (автогол), Феликс, 80

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Трипьер, Коке, де Пауль (Матеус Кунья, 84), Карраско (Ренан Лоди, 88) - Корреа (Эррера, 84), Гризманн - Суарес (Феликс, 70)

"Бетис": Браво - Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гуардадо (Робер, 78), Карвалью (Гвидо Родригес, 66) - Родри (Руибаль, 46), Каналес, Хуанми (Тельо, 46) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 78)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (14)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.10.2021 в 20:36
Завдяки цьому перфомансу "Матрацники" вийшли на 4-е місце у таблиці з 22 очками. У "Бетіса" на один бал менше. я додам також, якщо Атлетіко (хоч і чинний чемпіон) при усіх своїх проблемах нині зі стабільністю демонстрованої гри, я знав що цю гру в запасі Атлетіко конвертує у три очки так от Атлетіко навіть у такій формі здатен як мінімум тримати конкуренцію у ТОП-4 (а так будьмо об'єктивними (мессозбочених барсонутих це аж ніяк не стосується) Чемпіонство Прімери битва за корону буде РЕАЛ-Атлетіко, можливо (відсотків 5 з натяжкою ймовірності) ще Севілья і Реал С (якщо останній ще до зими дотягне у п'ятірці) от, а зараз поглянемо знову ж де там "величественная" Барселона (шепетівський шизоолень уп(б)ивається в мессозбоченій істерії) ... 9 місце! це дійсно НОВІ НЕЗВІДАННІ ВИСОТИ НЕОДМІННО має бути заслуженний фінал сезону... ПУТІВКА У СЕГУНДУ ДЛЯ зБАНКРУТованих мессозбочених лузерів-блаугран
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0
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.10.2021 в 20:24
От зараз вже по самому матчу і перспективах Атлетіко (сподіваюся НЕспокійно якщо з'явиться на цій статті не сплутає з баскським клубом),
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0
0
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Loader (Днепр)
31.10.2021 в 20:36
Чапман, на этом сайте как раз даже в твоем присутствии спокойно всем. Ты, как мелкая помойная тявкающая шавка. Разве что ногой отбросить.
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.10.2021 в 20:22
Бояришника приняв на грудь - за Месси лоадер от своего мессоизвращенца взял сине-гранатовый кабачок вовнутрь
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0
-1
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Loader (Днепр)
31.10.2021 в 19:53
Что и требовалось доказать. Прошлой ночью написал, что Бетис и Сосьедад сольются к концу сезона и вверху останется обычная тройка плюс Севилья на четвертом месте. Вот АМ уже этим занялся.
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+1
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Барселиниус (землянин)
31.10.2021 в 19:58
Барса не будет в тройке.Одни дымящиеся руины после Кумана остались. Чувак на славу поработал...
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+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
31.10.2021 в 20:05
будет
+1
-3
Algrab (Костопiль)
31.10.2021 в 20:15
Нє будєт...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
31.10.2021 в 20:17
Вангую: в останньому турі барсілона програє 1-2, та займе почесне п' яте місце в турнірній таблиці...
+1
-1
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Loader (Днепр)
31.10.2021 в 20:31
Будет Барса в тройке, Олег, будет.))) Прошлой осенью мадридисты тоже хоронили Барсу. А сейчас самим бы доковылять.
0
-1
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Барселиниус (землянин)
31.10.2021 в 20:53
В прошлом сезоне были Месси и Гризман.
0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.10.2021 в 20:16
з"бися мессозбочений алканавтобдовбаний боярою блохаста шизошмара на свалку
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0
-1
Algrab (Костопiль)
31.10.2021 в 20:18
Нах- Нах-, іди нах...
+2
-1
Algrab (Костопiль)
31.10.2021 в 20:24
Мало мінусів, Нах-Нах...Не допрацьовуєш...
+2
-1


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