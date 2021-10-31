Винисиус: Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о том, хочет ли он поиграть в одной команде с Килианом Мбаппе:

"Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе. Это выдающийся игрок, представляющий новое поколение, и он задержится на топ-уровне много лет, как Месси и Роналду. Но не стоит обсуждать игроков других клубов. Сейчас я играю вместе с Бензема, Родриго, Азаром, Асенсио и другими футболистами высочайшего уровня и получаю удовольствие", – сказал Винисиус.

В этом году Мбаппе мог перейти в мадридскую команду, однако в итоге трансфер сорвался. Ожидается, что француз присоединится к сливочным летом 2022-го.