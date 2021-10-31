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Винисиус: Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе

Испания
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Вингер восхищен форвардом "ПСЖ"

Винисиус: Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о том, хочет ли он поиграть в одной команде с Килианом Мбаппе:

"Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе. Это выдающийся игрок, представляющий новое поколение, и он задержится на топ-уровне много лет, как Месси и Роналду.

Но не стоит обсуждать игроков других клубов. Сейчас я играю вместе с Бензема, Родриго, Азаром, Асенсио и другими футболистами высочайшего уровня и получаю удовольствие", – сказал Винисиус.

В этом году Мбаппе мог перейти в мадридскую команду, однако в итоге трансфер сорвался. Ожидается, что француз присоединится к сливочным летом 2022-го.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
AS

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