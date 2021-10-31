Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус: Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе
Вингер восхищен форвардом "ПСЖ"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о том, хочет ли он поиграть в одной команде с Килианом Мбаппе:
"Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе. Это выдающийся игрок, представляющий новое поколение, и он задержится на топ-уровне много лет, как Месси и Роналду.
Но не стоит обсуждать игроков других клубов. Сейчас я играю вместе с Бензема, Родриго, Азаром, Асенсио и другими футболистами высочайшего уровня и получаю удовольствие", – сказал Винисиус.
В этом году Мбаппе мог перейти в мадридскую команду, однако в итоге трансфер сорвался. Ожидается, что француз присоединится к сливочным летом 2022-го.
Популярное сейчас
- Колос - Львов 0:1. Президента не поздравили
- Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за вакцинации Спутником V
- Сидорчук провел отличный матч за Динамо. И дело не только в двух забитых мячах
- Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО