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Куман требует от Барселоны полную компенсацию

Испания
(5 голосов)

Рональд отклонил предложение каталнцев и хочет полную сумму

Куман требует от Барселоны полную компенсацию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман не идет на уступки и требует от боссов "блауграны" полною компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Голландский специалист хочет получить 12 миллионов евро и отклонил предложение руководства клуба в размере 7-8 млн.

Примечательно, что по ходу прошлого сезона Куман пошел на встречу "Барсе" и согласился на отсрочку 45% заработной платы.

В свою очередь, испанский клуб еще даже не рассчитался с предшественником Рональда Кике Сетьеном.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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