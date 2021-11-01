Куман требует от Барселоны полную компенсацию

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман не идет на уступки и требует от боссов "блауграны" полною компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Голландский специалист хочет получить 12 миллионов евро и отклонил предложение руководства клуба в размере 7-8 млн.

Примечательно, что по ходу прошлого сезона Куман пошел на встречу "Барсе" и согласился на отсрочку 45% заработной платы.

В свою очередь, испанский клуб еще даже не рассчитался с предшественником Рональда Кике Сетьеном.