  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону

Испания
(1 голосов)

Не в качестве футболиста

Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси, выступавший ранее всю карьеру за "Барселону", ответил на вопрос журналиста по поводу возможного камбэка в Каталонию по окончании игровой карьеры.

Читайте такжеУ Месси в Париже плохие дни. Но они были и в Барселоне. Яркий пример – полтора года назад против Валенсии

"Хотел бы я когда-нибудь вернуться? Да. Всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я бы хотел стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне", или это будет другая работа".

"Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и внести свой вклад, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы "Барселона" преуспевала, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 10:54
ЛеоМессіGoldenDILDO завжди готовий повернутися на РУЇНИ "величественной" Барселони2:8 FC PORNOSTAR але ЛеоМессі звісно ж "не має жодного відношення" до ФЕЄРІЇ ФУТБОЛУ 2:8 Мессі - ж звичайний ДОПІНГований пішохід
Ответить
+13
-2
avatar
МЕS QUE UN CLUB
01.11.2021 в 10:03
штанішкі чмоська хоче протирати та зп за це отримувати. тупе як пробка, а хоче директором бути
Ответить
+13
-1
lucky_guy
01.11.2021 в 10:31
Пройдут недели, дни года, Болван наш Чапман навсегда.
Ответить
+1
-13
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
01.11.2021 в 10:51
Вітя! Ти вже був на статті про куман вимагає повну компенсацію від Барселони , гей-збіговисько мессозбоченців згоріло
Ответить
+12
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.11.2021 в 11:17
, 01.11.2021 в 10:31 ще один красномовний приклад того, які недалекі (читай тупі) барсонуті мессозбоченці... цей гай (точніше мессозбочений гей), Вітю переплутав зі мною ...
Ответить
+9
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 09:58
Одолжи ей денег с Куманом рассчитаться)))
Ответить
+4
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...