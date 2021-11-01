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Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону
Не в качестве футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси, выступавший ранее всю карьеру за "Барселону", ответил на вопрос журналиста по поводу возможного камбэка в Каталонию по окончании игровой карьеры.
"Хотел бы я когда-нибудь вернуться? Да. Всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я бы хотел стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне", или это будет другая работа".
"Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и внести свой вклад, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы "Барселона" преуспевала, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире".
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