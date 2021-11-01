Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону

Форвард "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси, выступавший ранее всю карьеру за "Барселону", ответил на вопрос журналиста по поводу возможного камбэка в Каталонию по окончании игровой карьеры.

"Хотел бы я когда-нибудь вернуться? Да. Всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я бы хотел стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне", или это будет другая работа".