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У его агента там уже есть клиенты. В Sport.es сообщили, куда зимой может перейти Донни Ван Де Бек
Там немного теплее, чем в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" все еще проявляет интерес к голландскому хавбеку "МЮ" Донни Ван Де Беку. Напомним, недавно полузащитник даже поменял агента, желая покинуть команду Сульшера.
По информации издания Sport.es, в январе каталонский клуб попытается арендовать 24-летнего Донни, сделка будет включать в себя право выкупа. Интересно, что новый агент Ван Де Бека, Али Дурсун, также ведет дела его соотечественника, игрока "Барселоны" Френки Де Йонга.
В текущем сезоне футболист принял участие в 3 матчах "МЮ" (без результативных действий). Ранее "дьяволы" приобрели Донни у "Аякса" за 39 миллионов евро. В 175 матчах за амстердамский клуб он забил 41 гол и отдал 34 результативные передачи.
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