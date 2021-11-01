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Барселона объявила заявку на матч Лиги чемпионов против Динамо
Серхи Бархуан рассчитывает на 23 игрока
Фото: ФК Барселона
Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала заявку каталонской команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".
В заявку вошли следующие футболисты:
тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Мемфис, Ансу Фати, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк де Йонг, Жорди Альба, Френки де Йонг, Мингеса, Юмтити, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Нико, Гави, Бальде, Альваро Санс.
Отметим, что в лазарете каталонцев остаются Пике, Педри, Агуэро и Брейтуэйт.
Напомним, матч "Динамо" - "Барселона" состоится уже в этот вторник, 2 ноября. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
???? The squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/EC2HbXwzGo— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021
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