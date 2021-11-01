Серхи Бархуан рассказал о состоянии Агуэро

Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан сообщил о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.

"Отсутствие Агуэро очень значимо. Вчера я разговаривал с ним по WhatsApp, он спокоен. Он "заперт в своей палате", как он говорит", — передает слова тренера BFMtv.

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча с "Алавесом" после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу.

По данным испанской газеты El Pais, обследование, которое прошел 33-летний футболист, выявило сердечную аритмию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 1 гол в 5 играх.