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Серхи Бархуан рассказал о состоянии Агуэро

Испания
(1 голосов)

Форвард восстанавливается от травмы

Серхи Бархуан рассказал о состоянии Агуэро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан сообщил о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.

"Отсутствие Агуэро очень значимо. Вчера я разговаривал с ним по WhatsApp, он спокоен. Он "заперт в своей палате", как он говорит", — передает слова тренера BFMtv.

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча с "Алавесом" после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу.

По данным испанской газеты El Pais, обследование, которое прошел 33-летний футболист, выявило сердечную аритмию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 1 гол в 5 играх.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Серхи Бархуан
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2021 в 17:28
Очень обширная статья о его состоянии… он спокоен…. Ну и хорошо.
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