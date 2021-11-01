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Серхи Бархуан рассказал о состоянии Агуэро
Форвард восстанавливается от травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан сообщил о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.
"Отсутствие Агуэро очень значимо. Вчера я разговаривал с ним по WhatsApp, он спокоен. Он "заперт в своей палате", как он говорит", — передает слова тренера BFMtv.
Агуэро был заменен на 41-й минуте матча с "Алавесом" после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу.
По данным испанской газеты El Pais, обследование, которое прошел 33-летний футболист, выявило сердечную аритмию.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 1 гол в 5 играх.
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