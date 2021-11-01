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Симеоне: В матче с Севильей увидел прежнего Гризманна

Испания
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Тренер доволен работой Антуана

Симеоне: В матче с Севильей увидел прежнего Гризманна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре нападающего Антуана Гризманна.

"Если смотреть на его игру с "Севильей", то да, увидел прежнего Гризманна. Он работал на команду, бегал и создавал голевые ситуации. Вот чего мы хотели, когда размышляли о его возвращении", — приводит BFMtv слова Симеоне.

В текущем чемпионате Испании 30-летний француз сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Антуан Гризманн
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