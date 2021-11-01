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Симеоне: В матче с Севильей увидел прежнего Гризманна
Тренер доволен работой Антуана
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре нападающего Антуана Гризманна.
"Если смотреть на его игру с "Севильей", то да, увидел прежнего Гризманна. Он работал на команду, бегал и создавал голевые ситуации. Вот чего мы хотели, когда размышляли о его возвращении", — приводит BFMtv слова Симеоне.
В текущем чемпионате Испании 30-летний француз сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.
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