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Руководство Барсы полетит в Катар договариваться за Хави

Испания
(1 голосов)

Просто так испанца не отпускают

Руководство Барсы полетит в Катар договариваться за Хави

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство "Аль-Садда" хочет, чтобы к ним относились с уважением в переговорах по Хави, сообщает Diario Sport. Топ-менеджменту "Барселоны" прийдется полететь в Катар на переговоры.

Также "Аль-Садд" хочет провести встречу между командами, чтобы Хави попрощался с болельщиками.

Сегодня будет окончательно решено, откуда делегация "Барсы" отправится в Катар – из Киева сразу после завтрашнего матча Лиги чемпионов с "Динамо" или из Барселоны после возвращения из Украины.

Сообщается, что во главе делегации будет Жоан Лапорта, если ему позволит график.

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Хави со штабом надеется уладить переговоры до 4 ноября.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (8)
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МЕS QUE UN CLUB
01.11.2021 в 20:25
полетять лизати арабські ср.. в барсі знатні лизунилапорта профі своєї справи
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
01.11.2021 в 20:25
)))
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2021 в 20:21
Не забудьте прихватить стадо однолетних овец для жертвоприношений и ничего с раздвоенными копытами, такое они не едят. )
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0
-2
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МЕS QUE UN CLUB
01.11.2021 в 20:28
не гоже арабським султанам за стіл садити жебраків. нехай їдять з підлоги
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0
0
Zonder (Днепр)
01.11.2021 в 20:16
Какие муслимы ранимые...
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0
-1
Хиденг (Днепр)
01.11.2021 в 20:09
Прийдётся...прогнуться перед арабами Ну а как они хотели. "Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу. Ты даже не называешь меня "Крестный отец."
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
01.11.2021 в 20:05
Вот честно.. Вот чисто по человечески жалко Хави. Одна легенда клуба недавно обосралась... Не хотелось бы, шоб и ещё одна обконфузилась.. А ведь Барсу Хави будут бить, бить в кровь, бить нещадно. Потому шо все в Европе срать хотели на его тики-таку, В неё уже давно никто не играет, против неё уже давным давно нашли противоядие, высокий силовой прессинг или автобус и всё, всё очень просто. Но Хави по другому не умеет... А потому будет бит. Жаль...
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2021 в 20:21
Это нам жаль, а им пихуй.
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0
-1


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