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Руководство Барсы полетит в Катар договариваться за Хави
Просто так испанца не отпускают
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "Аль-Садда" хочет, чтобы к ним относились с уважением в переговорах по Хави, сообщает Diario Sport. Топ-менеджменту "Барселоны" прийдется полететь в Катар на переговоры.
Также "Аль-Садд" хочет провести встречу между командами, чтобы Хави попрощался с болельщиками.
Сегодня будет окончательно решено, откуда делегация "Барсы" отправится в Катар – из Киева сразу после завтрашнего матча Лиги чемпионов с "Динамо" или из Барселоны после возвращения из Украины.
Сообщается, что во главе делегации будет Жоан Лапорта, если ему позволит график.
Хави со штабом надеется уладить переговоры до 4 ноября.
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