Руководство Барсы полетит в Катар договариваться за Хави

Руководство "Аль-Садда" хочет, чтобы к ним относились с уважением в переговорах по Хави, сообщает Diario Sport. Топ-менеджменту "Барселоны" прийдется полететь в Катар на переговоры.

Также "Аль-Садд" хочет провести встречу между командами, чтобы Хави попрощался с болельщиками.

Сегодня будет окончательно решено, откуда делегация "Барсы" отправится в Катар – из Киева сразу после завтрашнего матча Лиги чемпионов с "Динамо" или из Барселоны после возвращения из Украины.

Сообщается, что во главе делегации будет Жоан Лапорта, если ему позволит график.

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Хави со штабом надеется уладить переговоры до 4 ноября.