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Давид Алаба: При всем уважении к Баварии, в Реале все чуть значительнее

Испания
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Зарабатывает лояльность фанатов "сливочных"

Давид Алаба: При всем уважении к Баварии, в Реале все чуть значительнее

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Реала" Давид Алаба, ранее выступавший за "Баварию", сравнил два клуба в интервью изданию Kicker. "Этот клуб(Реал) – что-то особенное", – заявил австриец.

"С первого дня я почувствовал особую ауру в "Реале". Об истории клуба можно рассказывать, просто когда ходишь по базе или прогуливаешься по городу. Этот клуб – что-то очень особенное.

"Бавария" – один из самых крупных клубов мира, как и "Реал". Но, при всем уважении к "Баварии", в "Реале" все чуть значительнее.

Могу вспомнить лишь хорошее о 13 годах, проведенных в "Баварии". Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал", – сказал Алаба.

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В этом сезоне Алаба провел 13 встреч за "Мадрид", отдал две голевые передачи и забил дебютный гол в Эль-класико.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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Источник:
kicker.de

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
01.11.2021 в 22:18
плюгавенький нигер закукарекал.
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