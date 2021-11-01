Давид Алаба: При всем уважении к Баварии, в Реале все чуть значительнее

Защитник "Реала" Давид Алаба, ранее выступавший за "Баварию", сравнил два клуба в интервью изданию Kicker. "Этот клуб(Реал) – что-то особенное", – заявил австриец.

"С первого дня я почувствовал особую ауру в "Реале". Об истории клуба можно рассказывать, просто когда ходишь по базе или прогуливаешься по городу. Этот клуб – что-то очень особенное.

"Бавария" – один из самых крупных клубов мира, как и "Реал". Но, при всем уважении к "Баварии", в "Реале" все чуть значительнее.

Могу вспомнить лишь хорошее о 13 годах, проведенных в "Баварии". Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал", – сказал Алаба.

В этом сезоне Алаба провел 13 встреч за "Мадрид", отдал две голевые передачи и забил дебютный гол в Эль-класико.