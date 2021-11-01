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Азар не собирается уходить зимой, но в Реале уже раздумывают над продажей игрока летом

Испания
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Признали трансфер неудачным

Азар не собирается уходить зимой, но в Реале уже раздумывают над продажей игрока летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Реала" Эден Азар намерен набраться терпения и продолжить работать, чтобы выступать за "сливочных", сообщает Marca. В то же время, в клубе уже расценивают трансфер как неудачный и не верят в возвращение бельгийца на прежний уровень.

Сообщается, что слухи о переходе бельгийца в "Ньюкасл" не соответствуют действительности – клуб не связывался с нападающим, а сам Эден хочет выступать за "Мадрид".

Тем не менее, в мадридском клубе считают трансфер бельгийца неудачным. В "Реале" считают, что он уже не выйдет на тот уровень, что демонстрировал в "Челси", поэтому клуб ищет лучший вариант для Азара.

"Реал" не планирует расставаться с Эденом в зимнее трансферное окно, так как хочет частично отбить затраченные на него средства. Клуб начнет работу над трансфером Азара летом 2022 года.

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В этом сезоне Эден выходил на поле в футболке "Реала" 10 раз и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 25 миллионов евро, хотя игрок приходил летом 2019 за 115 миллионов.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Ньюкасл
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
01.11.2021 в 22:22
За то время, что Азар находится в мадридской помойке он детально изучил конспекты Бейла. Гарет подробно проинструктировал не только Азара, а еще многих игроков срала как правильно доить уголовника переса.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 22:12
Ніколи не знаєш де загубиш а де знайдеш.В Мадриді на Азарі програли,на Рамосі виграли...
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