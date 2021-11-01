Азар не собирается уходить зимой, но в Реале уже раздумывают над продажей игрока летом

Нападающий "Реала" Эден Азар намерен набраться терпения и продолжить работать, чтобы выступать за "сливочных", сообщает Marca. В то же время, в клубе уже расценивают трансфер как неудачный и не верят в возвращение бельгийца на прежний уровень.

Сообщается, что слухи о переходе бельгийца в "Ньюкасл" не соответствуют действительности – клуб не связывался с нападающим, а сам Эден хочет выступать за "Мадрид".

Тем не менее, в мадридском клубе считают трансфер бельгийца неудачным. В "Реале" считают, что он уже не выйдет на тот уровень, что демонстрировал в "Челси", поэтому клуб ищет лучший вариант для Азара.

"Реал" не планирует расставаться с Эденом в зимнее трансферное окно, так как хочет частично отбить затраченные на него средства. Клуб начнет работу над трансфером Азара летом 2022 года.

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В этом сезоне Эден выходил на поле в футболке "Реала" 10 раз и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 25 миллионов евро, хотя игрок приходил летом 2019 за 115 миллионов.