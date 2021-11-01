Агуэро пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Официальный сайт "Барселоны" сообщил, что нападающий Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца из-за аритмии. Аргентинец рухнул на газон, схватившись за грудь, в матче с "Алавесом" (1:1).

Сообщается, что в следующие три месяца будет определена эффективность лечения.

Агуэро провёл в этом сезоне 5 матчей и забил 1 гол. До середины октября он восстанавливался после повреждения берцовой кости.