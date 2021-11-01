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Агуэро пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Испания
(1 голосов)

"Сити" сбросил балласт

Агуэро пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Барселоны" сообщил, что нападающий Серхио Агуэро пропустит минимум три месяца из-за аритмии. Аргентинец рухнул на газон, схватившись за грудь, в матче с "Алавесом" (1:1).

Сообщается, что в следующие три месяца будет определена эффективность лечения.

Агуэро провёл в этом сезоне 5 матчей и забил 1 гол. До середины октября он восстанавливался после повреждения берцовой кости.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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sergiy_ya (Умань)
01.11.2021 в 23:58
Яким не був би ти гравцем, якийсь кончений журнашлюх все одно назве тебе баластом...
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