"Меня не просили играть за Барсу бесплатно". Месси признался, что слова Лапорты ранили его

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси признался, что ему не предлагали играть за "Барселону" бесплатно. Цитирует слова аргентинца Sport.es

– Прошло два месяца с момента переезда из Барселоны в Париж. Вы уже свыклись с этим?

– Да. Но когда я смотрю матчи, вспоминаю то, что происходило на "Камп Ноу", переживаю заново. Но сейчас я уже концентрируюсь на том, что у меня есть в Париже, на семье и спортивных достижениях. Мы наслаждаемся городом, несмотря на погоду.

– Лапорта ранее заявил, что он думал, что вы можете играть за "Барселону" бесплатно. Вы бы пошли на это, если бы вас попросили?

– Я делал все возможное, чтобы остаться, и меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили снизить зарплату на 50%, и я без проблем сделал это. Мы были готовы помочь клубу еще больше. Я и моя семья хотели остаться в Барселоне. Никто не просил меня играть за клуб бесплатно, мне кажется, что слова президента неуместны. Они причинили мне боль, ему не нужно было это говорить. Это все равно, что избавиться от мяча и не взять на себя ответственность. Все это заставляет людей думать, сомневаться – мне кажется, я этого не заслуживаю. С момента своего переезда я не разговаривал с Лапортой.