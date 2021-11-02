Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Меня не просили играть за Барсу бесплатно". Месси признался, что слова Лапорты ранили его
Вспоминаем сказанное Жоаном
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси признался, что ему не предлагали играть за "Барселону" бесплатно. Цитирует слова аргентинца Sport.es
– Прошло два месяца с момента переезда из Барселоны в Париж. Вы уже свыклись с этим?
– Да. Но когда я смотрю матчи, вспоминаю то, что происходило на "Камп Ноу", переживаю заново. Но сейчас я уже концентрируюсь на том, что у меня есть в Париже, на семье и спортивных достижениях. Мы наслаждаемся городом, несмотря на погоду.
– Лапорта ранее заявил, что он думал, что вы можете играть за "Барселону" бесплатно. Вы бы пошли на это, если бы вас попросили?
– Я делал все возможное, чтобы остаться, и меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили снизить зарплату на 50%, и я без проблем сделал это. Мы были готовы помочь клубу еще больше. Я и моя семья хотели остаться в Барселоне. Никто не просил меня играть за клуб бесплатно, мне кажется, что слова президента неуместны. Они причинили мне боль, ему не нужно было это говорить. Это все равно, что избавиться от мяча и не взять на себя ответственность. Все это заставляет людей думать, сомневаться – мне кажется, я этого не заслуживаю. С момента своего переезда я не разговаривал с Лапортой.
Популярное сейчас
- Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану
- Крутейший Гладкий, доминирующий Шахтер. Символическая сборная 13-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Разгром от Днепра-1, отрыв Металлиста, замена Миколенко. Главные новости за 1 ноября
- Пьянич об отставке Кумана: Знай когда расстаться с дерьмом
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Новости по теме
- 10:25 Зарубежные Спасибо тебе, Фалькао! После увольнения Кумана у Барсы появился шанс на выздоровление
- 12:14 Зарубежные Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно
- 23:40 Зарубежные Полиция Каталонии нашла доказательства причастности Бартомеу к травле футболистов Барселоны