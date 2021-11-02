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Лапорта не полетит на переговоры с Аль-Саддом
Вместо него туда отправлятся другие представители клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не полетит в Катар на переговоры о переходе главного тренера Хави из "Аль-Садда" в каталонский клуб, сообщает Sport.es.
В Доху отправятся вице-президент "Барсы" по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.
Ранее сообщалось, что на личном визите боссов сине-гранатовых настояли владельцы "Аль-Садда".
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