Лапорта не полетит на переговоры с Аль-Саддом

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не полетит в Катар на переговоры о переходе главного тренера Хави из "Аль-Садда" в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

В Доху отправятся вице-президент "Барсы" по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.

Ранее сообщалось, что на личном визите боссов сине-гранатовых настояли владельцы "Аль-Садда".