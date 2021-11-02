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Симеоне: Между тренерами не может быть тёплых отношений

Испания
(3 голосов)

По мнению специалиста, у каждого должен быть свои принципы

Симеоне: Между тренерами не может быть тёплых отношений

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не намерен жать руку тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу после игры. Матч Лиги чемпионов состоится завтра, 3 ноября.

"Я объяснил это ещё после игры в Мадриде. Не люблю рукопожатия после игр, потому что всегда понимаю, что эмоции у тренеров разные. В Англии это рассматривается как джентльменский жест, но я не разделяю эту мысль, потому что мне не нравится ложь, которую она в себе несёт. Не могу говорить об этом человеке, потому что я его не знаю. Я ценю, какой он замечательный тренер и какую большую работу проделал. У меня нет мнения по поводу манеры игры команды-соперника. У меня есть только принципы, которых я придерживаюсь. Между тренерами не может быть тёплых отношений", — цитирует Симеоне Marca.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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