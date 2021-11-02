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Симеоне: Между тренерами не может быть тёплых отношений
По мнению специалиста, у каждого должен быть свои принципы
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не намерен жать руку тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу после игры. Матч Лиги чемпионов состоится завтра, 3 ноября.
"Я объяснил это ещё после игры в Мадриде. Не люблю рукопожатия после игр, потому что всегда понимаю, что эмоции у тренеров разные. В Англии это рассматривается как джентльменский жест, но я не разделяю эту мысль, потому что мне не нравится ложь, которую она в себе несёт. Не могу говорить об этом человеке, потому что я его не знаю. Я ценю, какой он замечательный тренер и какую большую работу проделал. У меня нет мнения по поводу манеры игры команды-соперника. У меня есть только принципы, которых я придерживаюсь. Между тренерами не может быть тёплых отношений", — цитирует Симеоне Marca.
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