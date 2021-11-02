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Барселона инициирует уход защитника зимой
Клуб не имеет никакой пользы от игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский центральный защитник Самюэль Умтити может уйти из "Барселоны" уже в следующее трансферное окно.
У 27-летнего игрока есть предложения об аренде сразу от нескольких клубов. Интерес к французу проявляют в Англии, Франции и Турции. Отмечается, что это не команды топ-уровня.
Боссы клуба в ближайшее время намерены поговорить с Умтити и его окружением, попросив игрока уйти из клуба в январе. В текущем сезоне Самюэль не сыграл ни одной минуты.
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