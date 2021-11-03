Лунину пора бежать из Реала. Каждый день в Мадриде - удар по его карьере

Андрей Лунин - нетипичный украинский легионер.

Переехав в Европу, он не имел бытовых проблем, как Тотовицкий; быстро выучил язык, не повторив ошибок Шведа; не провалился в игровом плане, как Бойко.

В Вальдебебасе, на базе "Реала", Андрея характеризуют как "образованного, трудолюбивого и терпеливого парня". Только дивидендов от этого никаких.

Лунин даже не ассоциируется с "Реалом". С "Зарей" - да, с "Днепром", немного с победным ЧМ U-20. Но Мадрид - это Куртуа, Бензема, Модрич. Это цепкость Каземиро и кроссы Крооса. Андрей попадает в заявку, но какова его роль? И какие перспективы?

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????????Isco 1058 (23%)

????????Hazard 896 (19%)

????????Odriozola 891 (19%)

????????Mariano 659 (14%)

????????Lunin 120 (3%) — ????????León1310 (@LeonRMA1990) May 22, 2021

Зидан несколько лет избегал разговора о них, теперь то же самое делает Анчелотти. Правда беспощадна, и если ее произнести, то Лунин может перестать быть "образованным, трудолюбивым и терпеливым", превратившись в занозу в заднице. А кому это нужно?

Поэтому тренеры молчат, изредка даже хвалят, но выпускают всегда других. В текущем сезоне шанс в основе "Реала" получили Антонио Бланко, Серхио Сантос, Мариано Диас; Мигель Гутьеррес вообще набегал под 300 минут. Лунин же прирос к скамейке, наблюдая, как Тибо Куртуа борется за очередной Трофео Самора.

Кажется, пришла пора сказать то, о чем молчат тренеры - именно для сидения "Сливочные" и покупали украинца.

***

В "Реале" был примерно пятилетняя смута на позиции вратаря.

Началось со старения Касильяса, который вдобавок разругался с Моуриньо. Особенный в ответ привлекал то Адана, то Диего Лопеса, но обоим не хватало класса.

Чуть позже он обнаружился у Кейлора Наваса, но костариканец не был мировой звездой, что шло вразрез с представлениями Переса о суперклубе. Зимой 2018-го Фло форсил трансфер Кепы из "Атлетика", но Зидан наложил вето на сделку.

Конечно, Переса это не остановило. Он продолжил поиски суперзвезды, и после ЧМ-2018 выбор пал на Тибо Куртуа, который вовсю блистал в составе бронзовой Бельгии. По сути, эта сделка ознаменовала конец "смутного времени" - Мадрид получил нового короля взамен Икера. Началась другая эпоха.

Ровно за месяц до ее начала на "Бернабеу" и прибыл 18-летний Андрей Лунин, только что проведший сильный сезон в третьей команде УПЛ. Катастрофичный расклад.

***

Конечно, Андрея покупали не под основу. Даже без Куртуа "Реал" тогда имел на контракте Кейлора и Кико Касилью, еще одного добротного голкипера по меркам Примеры.

Трансфер Лунина был экспериментом. Андрей дебютировал в чемпионате Украины в 17 лет и 245 дней, сходу произведя фурор. Дмитрий Михайленко в ту пору часто тасовал вратарей "Днепра", но в Лунина поверил и простил ему ляп в дебютной игре с "Карпатами". Кипер отблагодарил тренера отличной серией из 22 пропущенных в 22 матчах в сезоне, где "Днепр" финишировал предпоследним.

В ноябре 2016-го Лунин выдал целый спектакль в матче с "Шахтером", потащив среди прочего пенальти от Марлоса. Комплименты пошли рекой - в том числе, и от восхищенного Паулу Фонсеки.

Это и запустило пиар-машину. Агенты через СМИ рекламировали Лунина так, словно в Украине растет новый Буффон. В "Реале" услышали и не сдержались - с ним такое происходит регулярно.

Слабо верится, что мадридцы анализировали и пересматривали все матчи Лунина за "Зарю", где он выступал вовсе не так ярко, как в "Днепре". Скорее, это была попытка оседлать мейнстрим, как с Эдегором, которого вообще подписали на пике газетной шумихи в 15.

Можно сказать, ткнули пальцем в небо. Ну, не попали, и что? Потрачено-то немного. За Азара выложили сто миллионов, а толку ненамного больше.

***

В общем, с "Реалом" все более-менее понятно. Он покупал третьего вратаря - он его получил.

После пандемии два сильных кипера стали не по карману, так что третий превратился во второго. Все до банального просто.

Неясно лишь, зачем это все Андрею? Позиции Куртуа незыблемы. За последние 7 лет бельгиец лишь раз пропустил больше двух недель. Было это в 2015 году, когда Тибо прооперировали колено. Красных у Куртуа тоже почти не бывает - последнюю предъявляли весной 2016-го.

К игре Тибо претензий быть не может. Его показатели сэйвов, точных передач и выигранных верховых мячей почти не изменились за последние 6-7 лет. При этом бельгийский гигант еще и способен менять стиль - например, в "Челси" требовали больше лонгболлов - и бельгийцу удавались ассисты. Анчелотти хочет контроля - и Куртуа пасует ближним с точностью свыше 80%.

Во всем мире есть 3-4 стража ворот, способных навязать такому Тибо конкуренцию за место в старте - Облак, Алиссон, Нойер, может, Доннарумма.

Лунин в световых годах от этого топ-листа и даже от него отдаляется, пока сидит без дела. В этом смысле аренды Андрея в Испании еще страннее его пребывания на "Бернабеу".

Первая - в "Леганес" - проездной прямо в лапы Пичу Куэльяру, который в то время был капитаном и лидером раздевалки "Огуречных". Вторая - в "Вальядолид" - без вариантов из-за доверия Серхио к Жорди Масипу. И агенты Лунина, и представители "Реала" точно знали, что так будет. Зачем?

Лишь третья аренда - в "Овьедо" - позволила Андрею поиграть полгода. На скринах видно, как сидение изменило его стиль - в Астурии украинец почти не покидал рамку и в целом меньше рисковал.

Позже, когда Лунина единственный раз выпустили за "Реал" в памятном матче с "Алькояно", каждый его выход из ворот сеял нервозность. Ляп в товарняке с Польшей тоже памятен до сих пор.

Простой никому не идет на пользу. Естественно, дальше будет еще хуже.

***

Два года назад El Pais писала, что ситуация Лунина была "следствием необъяснимой череды невезений". Такая себе попытка выдать желаемое за действительное.

Положа руку на сердце, еще при подписании Андрея "Реалом" мы знали, что так будет. Болельщики, специалисты, тренеры - все понимали, что и Кейлор, и Касилья сильнее украинца; когда же пришел Куртуа, последняя надежда угасла.

Пишут, что в конце октября Лунин обратился к клубу с просьбой о трансфере - что ж, это правильное, хоть и запоздалое решение. Карьера-то повисла над пропастью; старые подвиги забываются, а новых нет. Надо действовать, а то как в песне "еще пару лет - и никто не возьмет".

То есть, приличный никто не возьмет. В УПЛ Лунина заберут хоть сегодня, но это стало бы актом капитуляции, коих было великое множество - от Реброва до Коноплянки.

Лунин из другого поколения - более рационального и менее подверженного совковым пережиткам. Возможно, это как-то поможет ему выстоять в ситуации, где никто, кроме него самого, не заинтересован в его прогрессе.