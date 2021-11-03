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Хави хочет видеть в Барселоне лидера Боруссии

Испания
(1 голосов)

В список попал и Погба

Хави хочет видеть в Барселоне лидера Боруссии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанский экс-футболист Хави, который в скором времени может возглавить "Барселону", уже рассказал руководству каталонского клуба о игроках, которых хочет видеть в обойме своей команды. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда из немецкой "Боруссии" Дортмунд, Поля Погба из английского "Манчестер Юнайтед" и Дани Ольмо из "РБ Лейпциг". Интересы Погба и Холанда представляет агент Мино Райола, поддерживающий хорошие отношения с президентом испанского клуба Жоаном Лапортой. Это может положительно повлиять на ход переговоров.

Холанд – главная цель для Хави и для Лапорты.

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В статье: Барселона Хави Эрлинг Холанд
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Комментарии (6)
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Кот2021 (Николаев)
03.11.2021 в 19:40
Нехилые запросы.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.11.2021 в 19:17
Куман: "А що, так можна було?"
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0
0
Algrab (Костопiль)
03.11.2021 в 19:07
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0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
03.11.2021 в 18:24
В смысле без Супряги?
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+1
0
Ol-g (Одесса)
03.11.2021 в 18:24
А Миколенко?
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0
0
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 18:07
Сразу нет.
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0
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