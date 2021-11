Генеральный директор Аль-Садда: Мы намерены удержать Хави

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али выступил с заявлением по поводу главного тренера команды Хави и его будущего. "Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – гласит официальный твиттер клуба.

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd