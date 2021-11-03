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Генеральный директор Аль-Садда: Мы намерены удержать Хави

Испания
(1 голосов)

Неприятный поворот

Генеральный директор Аль-Садда: Мы намерены удержать Хави

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али выступил с заявлением по поводу главного тренера команды Хави и его будущего. "Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – гласит официальный твиттер клуба.

"Аль-Садд" приветствует делегацию руководства "Барселоны", мы ценим и уважаем это.

С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави.

Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – заявил гендиректор клуба из Катара.

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Напомним, что в приглашении испанского специалиста заинтересована "Барселона", в Катар на переговоры прибыла делегация каталонского клуба.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Комментарии (3)
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мы за динамо (киев)
03.11.2021 в 20:36
контракт підписував. будь любьязний відпрацювати. на конюшні ще за любимим ішаком треба прибирати, якшо з футболом незаладиться.
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
03.11.2021 в 20:15
Оооо блъ... Начинается мыльная опера "Пущу-не пущу"... За-е-@а-ли.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
03.11.2021 в 20:05
Есть договоренность, что отпустят если Барселона позовёт, или нет? Говорили, что 1 млн все решит, уже не решит? Просто хотят денег срубить, видимо.
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0
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