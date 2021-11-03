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Генеральный директор Аль-Садда: Мы намерены удержать Хави
Неприятный поворот
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али выступил с заявлением по поводу главного тренера команды Хави и его будущего. "Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – гласит официальный твиттер клуба.
Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd— ???? #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021
"Аль-Садд" приветствует делегацию руководства "Барселоны", мы ценим и уважаем это.
С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави.
Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – заявил гендиректор клуба из Катара.
Напомним, что в приглашении испанского специалиста заинтересована "Барселона", в Катар на переговоры прибыла делегация каталонского клуба.
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