Генеральный директор Аль-Садда: Мы намерены удержать Хави

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али выступил с заявлением по поводу главного тренера команды Хави и его будущего. "Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – гласит официальный твиттер клуба.

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd — ???? #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021

"Аль-Садд" приветствует делегацию руководства "Барселоны", мы ценим и уважаем это.

С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави.

Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона", – заявил гендиректор клуба из Катара.

Читайте также Лапорта не полетит на переговоры с Аль-Саддом

Напомним, что в приглашении испанского специалиста заинтересована "Барселона", в Катар на переговоры прибыла делегация каталонского клуба.