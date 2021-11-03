Владелец Аль-Садда требует личной встречи с Лапортой

Шейх Мохаммед бин Хамад аль-Тани, который владеет "Аль-Саддом", намерен лично встретиться с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой для обсуждения перехода тренера Хави, сообщает AS.

Ранее стало известно, что Лапорта решил не лететь в Катар и отправил на переговоры вице-президента клуба по спортивным вопросам Рафу Юсте и директора Матеу Алемани.

Юсте и Алемани прилетели в Доху, однако владелец "Аль-Садда" не намерен встречаться с ними и настаивает на встрече с Лапортой. Если президент "Барсы" не присоединится к переговорам, то и шейх лично в них участвовать не будет.

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В контракте Хави с "Аль-Саддом" прописаны отступные в размере пяти миллионов евро. Катарская команда будет требовать выплаты этой суммы, если "Барселона" не проявит уважения и не предложит взамен что-нибудь.