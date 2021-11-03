  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави о работе в Барсе: У меня огромное желание вернуться домой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави о работе в Барсе: У меня огромное желание вернуться домой

Испания
(1 голосов)

"Сине-гранатовые" не менее хотят этого

Хави о работе в Барсе: У меня огромное желание вернуться домой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Аль-Садда" Хави прокомментировал информацию о возможном приходе в "Барселону". "Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно", – приводит слова испанца Diario Sport.

"Клубы ведут переговоры. Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно. Клубы должны прийти к соглашению, они знают мою позицию, и я надеюсь, что скоро все разрешится.

У меня огромное желание вернуться домой, надеюсь, это произойдет. Возвращение в "Барсу" станет чем-то невероятным и трогательным", – сказал Хави.

Напомним, что с подписанием контракта с "Барсой" возникли трудности. Сообщается, что владелец "Аль-Садда" требует лично обсудить уход тренера с президентом "Барселоны", который в свою очередь, не полетел на переговоры в Доху.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...