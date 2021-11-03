Хави о работе в Барсе: У меня огромное желание вернуться домой

Главный тренер "Аль-Садда" Хави прокомментировал информацию о возможном приходе в "Барселону". "Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно", – приводит слова испанца Diario Sport.

"Клубы ведут переговоры. Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно. Клубы должны прийти к соглашению, они знают мою позицию, и я надеюсь, что скоро все разрешится.

У меня огромное желание вернуться домой, надеюсь, это произойдет. Возвращение в "Барсу" станет чем-то невероятным и трогательным", – сказал Хави.

Напомним, что с подписанием контракта с "Барсой" возникли трудности. Сообщается, что владелец "Аль-Садда" требует лично обсудить уход тренера с президентом "Барселоны", который в свою очередь, не полетел на переговоры в Доху.