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Хави о работе в Барсе: У меня огромное желание вернуться домой
"Сине-гранатовые" не менее хотят этого
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Аль-Садда" Хави прокомментировал информацию о возможном приходе в "Барселону". "Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно", – приводит слова испанца Diario Sport.
"Клубы ведут переговоры. Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно. Клубы должны прийти к соглашению, они знают мою позицию, и я надеюсь, что скоро все разрешится.
У меня огромное желание вернуться домой, надеюсь, это произойдет. Возвращение в "Барсу" станет чем-то невероятным и трогательным", – сказал Хави.
Напомним, что с подписанием контракта с "Барсой" возникли трудности. Сообщается, что владелец "Аль-Садда" требует лично обсудить уход тренера с президентом "Барселоны", который в свою очередь, не полетел на переговоры в Доху.
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