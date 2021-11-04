Барселона в ближайшие дни объявит о назначении Хави

"Барселона" объявит о назначении Хави главным тренером команды в пятницу, сообщает Sport.es.

По данным источника, переговоры делегации каталонцев во главе с вице-президентом по спортивным вопросам Рафой Юсте и директором Матеу Алемани с двумя представителями "Аль-Садд" прошли успешно.

Ожидается, что тренер прибудет в Барселону в выходные, а его дебют в качестве тренера "Барселоны" состоится 20 ноября против "Эспаньола".