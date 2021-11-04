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Дембеле и Дест выбыли на неопределенный срок

Испания
(1 голосов)

Всему виной стали травмы

Дембеле и Дест выбыли на неопределенный срок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "Барселоны" Усман Дембеле и Серджиньо Дест получили травмы и выбыли на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте клуба.

У 21-летнего Деста выявлена травма поясницы. У 24-летнего Дембеле диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления футболистов не сообщаются.

2 ноября "Барселона" обыграла киевское "Динамо" (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда занимает второе место в группе Е с шестью очками.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (5)
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tagol22
04.11.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Барселиниус (землянин)
04.11.2021 в 17:12
Без слов.
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Skin Bastard (Кривой Рог)
04.11.2021 в 17:23
Надо срочно переподписать контракт - продлеваем топаря, пока кто-то клаусулу не выплатил
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Loader (Днепр)
04.11.2021 в 17:29
Дембеле даже на запчасти не отдать. Дефектные.
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Skin Bastard (Кривой Рог)
04.11.2021 в 17:40
Реально не могу понять за что Барсе вот это все: Дембеле, Коутиньо, Лангле, Умтити, Агуеро, Сетьен, Куман. Прям наказание какое-то... И это я про Люка Де Йонга и Бретвейта молчу - это ж в каких страшных снах себе можно было представить этих кудесников мяча на позиции, где играли Ибрагимович, Вилья и Суарес!!!
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