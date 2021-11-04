Дембеле и Дест выбыли на неопределенный срок

Реально не могу понять за что Барсе вот это все: Дембеле, Коутиньо, Лангле, Умтити, Агуеро, Сетьен, Куман. Прям наказание какое-то... И это я про Люка Де Йонга и Бретвейта молчу - это ж в каких страшных снах себе можно было представить этих кудесников мяча на позиции, где играли Ибрагимович, Вилья и Суарес!!!