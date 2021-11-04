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Дембеле и Дест выбыли на неопределенный срок
Всему виной стали травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболисты "Барселоны" Усман Дембеле и Серджиньо Дест получили травмы и выбыли на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте клуба.
У 21-летнего Деста выявлена травма поясницы. У 24-летнего Дембеле диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления футболистов не сообщаются.
2 ноября "Барселона" обыграла киевское "Динамо" (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда занимает второе место в группе Е с шестью очками.
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