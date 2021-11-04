  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Хави договорился с владельцем "Аль-Садда" об уходе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Хави договорился с владельцем "Аль-Садда" об уходе

Испания
(1 голосов)

Провели дружескую встречу

Источник: Хави договорился с владельцем "Аль-Садда" об уходе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Аль-Садда" Хави сегодня провел две встречи. Одну – с руководством "Барсы", вторую – с владельцем "Аль-Садда" шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани, сообщает Diario Sport. Встреча с шейхом прошла во дворце.

Мохаммед бин Хамад аль-Тани принял его, чтобы по-дружески договориться об уходе.

Источник сообщает, что тренер договорился с владельцем об уходе, но еще нет окончательного соглашения о том, как именно это произойдет.

В пятницу утром состоится вторая встреча, чтобы уладить детали – найти формулу, которая всех устроит. Хави и глава "Аль-Садда" хотят, чтобы все решилось по-дружески.

Напомним, что ранее сообщалось, что владелец "Аль-Садда" настаивает на личной встрече с президентом "Барселоны" и ждёт уважения от испанского гранда в переговорах по тренеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...