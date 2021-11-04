Источник: Хави договорился с владельцем "Аль-Садда" об уходе

Главный тренер "Аль-Садда" Хави сегодня провел две встречи. Одну – с руководством "Барсы", вторую – с владельцем "Аль-Садда" шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани, сообщает Diario Sport. Встреча с шейхом прошла во дворце.

Мохаммед бин Хамад аль-Тани принял его, чтобы по-дружески договориться об уходе.

Источник сообщает, что тренер договорился с владельцем об уходе, но еще нет окончательного соглашения о том, как именно это произойдет.

В пятницу утром состоится вторая встреча, чтобы уладить детали – найти формулу, которая всех устроит. Хави и глава "Аль-Садда" хотят, чтобы все решилось по-дружески.

Напомним, что ранее сообщалось, что владелец "Аль-Садда" настаивает на личной встрече с президентом "Барселоны" и ждёт уважения от испанского гранда в переговорах по тренеру.