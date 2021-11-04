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Источник: Хави договорился с владельцем "Аль-Садда" об уходе
Провели дружескую встречу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Аль-Садда" Хави сегодня провел две встречи. Одну – с руководством "Барсы", вторую – с владельцем "Аль-Садда" шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани, сообщает Diario Sport. Встреча с шейхом прошла во дворце.
Мохаммед бин Хамад аль-Тани принял его, чтобы по-дружески договориться об уходе.
Источник сообщает, что тренер договорился с владельцем об уходе, но еще нет окончательного соглашения о том, как именно это произойдет.
В пятницу утром состоится вторая встреча, чтобы уладить детали – найти формулу, которая всех устроит. Хави и глава "Аль-Садда" хотят, чтобы все решилось по-дружески.
Напомним, что ранее сообщалось, что владелец "Аль-Садда" настаивает на личной встрече с президентом "Барселоны" и ждёт уважения от испанского гранда в переговорах по тренеру.
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