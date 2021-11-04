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Барселона отклонила крупное спонсорское предложение от инвестиционного фонда Саудовской Аравии
А также ряд других предложений
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Правление "Барселоны" отклонило ряд спонсорских предложений несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, сообщает Marca. Платформа онлайн-образования, криптобиржа и инвестиционный фонд, принадлежащий саудитам были отвергнуты "каталонцами".
Несмотря на непростую ситуацию, у каталонского клуба есть много критериев по отношению к потенциальным спонсорским сделкам
Так, "Барса" получила предложение о титульном спонсорстве от индийской компании, которая специализируется на онлайн-образовании. Каталонцам предлагали 58 миллионов евро и бонусы.
Вариант понравился президенту Жоану Лапорте из-за ценностей, но был отклонен другими руководителями и членами совета.
Компания, которая занимает криптобиржами, предлагала 70 миллионов и бонусы. Но правление "Барсы" обосновало отказ тем, что криптовалюты – не очень понятный рынок.
Кроме того, было отклонено предложение на 100 миллионов евро в год от инвестиционного фонда, который принадлежит правительству Саудовской Аравии.
Напомним, что в сентябре "Барселона" взяла новый кредит на 400 миллионов евро, который должен помочь разобраться с финансовыми трудностями. Также клуб планирует продать свою студию по производству контента, чтобы выровнять экономическое положение.
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