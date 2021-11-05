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Действующий испанский игрок поблагодарил Кавалло за каминг-аут и признался в своей бисексуальности

Испания
(1 голосов)

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Действующий испанский игрок поблагодарил Кавалло за каминг-аут и признался в своей бисексуальности

Cadena SER

Новина українською

Экс-футболист "Мурсии" совершил каминг-аут – исполнитель послал письмо в редакцию издания Cadena SER, в котором рассказал о своей бисексуальности. Он предпочел сделать это анонимно, но редакция заявляет, что это действующий футболист.

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"Я хочу от всей души поблагодарить Джошуа Кавалло за то, что он открыл свои чувства всем нам. А теперь скажу и я. Можно играть в футбол, будучи геем или, например, бисексуалом, как себя определяю я сам, или кем-либо еще. Всегда сложно открыться людям – как всему миру, так и тем, кто тебя любит".

"Я решил поддержать посыл Джошуа. Сейчас я не хочу говорить, кто я, потому что верю, что сам посыл важнее, чем мое имя. Я считаю, что важно было пойти на это. Со стороны может показаться, что говорить об этом необязательно. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так".

В своем послании игрок также говорит о том, как ему было тяжело жить с парнем и скрывать это от общественности, прятаться и бояться быть осужденным.

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В статье: Мурсия ЛГБТ
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (23)
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Барселиниус (землянин)
05.11.2021 в 13:09
Почему украинские геи сайта уа-футбол не поддерживают своего испанского собрата, АНАЛогичными заявлениями? Почему, я спрашиваю? Ссыте? Украина не Испания, да? Пе@рилы блъ..
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0
0
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Барселиниус (землянин)
05.11.2021 в 13:01
Прокопчук, кабачок тебе в очко, ты чего молчишь? Давай, ширь, развивай тему дальше, чё ты? Какашин, а ты чего затихарился? А ну-ка, голубой трубадур, сочини нам какой-нить стишок по этому поводу.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.11.2021 в 12:57
Беседина с Бутко на вас нет!!!
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
05.11.2021 в 12:53
Действующий футболист Мурсии? Аноним? Ну всё, теперь множественные косые взгляды друг на друга игрокам Мурсии в душе обеспечены. Каминг-аут это когда имя и фамилия названы, а это куйня собачья.
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
05.11.2021 в 12:44
Ну раз признался, так же написано, то должен и раскаяться по дальнейшей логике. Скоро дойдет нормальным придется признаваться, что он нормальный, как и заложено природой, Богом. Парады придется проводить, с семьями с детьми. Может и есть мутации клеток, экология ухудшилась и ДНК нарушается, что-то еще происходит, но чтоб тело родилось нормальное, а он себя в душе так чувствует это как-то странно. Если и есть мутации, то наверное одна на десять миллионов максимум, т.е. на один небольшой парад и набралось бы но на один на всю планету, а тут такое массовое движение, лавиной нарастает.
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 12:19
На цьому сайтi теж промишляе один "голубець" ! Прiзвище олексiн ! Працюе Водiтелем трамвая в Бухарестi пiд iменем Соколов ! Його можно часто бачити пiд гей-клубом "ZNAK_VOPROSA" та в кафе "Счетчик шансов" в Полтавi.
Ответить
+3
-2
маматрахер228 (Киев)
05.11.2021 в 12:01
ну гей и гей, че бухтеть то
Ответить
+4
-3
Соколов (Никополь)
05.11.2021 в 11:49
Хватит пропаганды голубой движухи....
Ответить
+2
-3
avatar
Цап-царап (Харків)
05.11.2021 в 11:56
Это сайт такой...
Ответить
+5
-1
Dozenko (NewYork)
05.11.2021 в 11:58
ты реально боишься, что захочешь мужика почитав про них ?
Ответить
+3
-2
Соколов (Никополь)
05.11.2021 в 12:01
Нет, мне реально противно от таких. мразей. Это не нормально колупаться парню в дупле парня. Правильно раньше за такое сажали
+2
-3
Dozenko (NewYork)
05.11.2021 в 12:16
ну так раз противно, НАХЕРА ты заходишь, читаешь, да еще и комментарии пишешь ? ты че мазахист ?? И каким боком это касается тебя? ноунэйма из НИКОПОЛЯ?? Тут "32расы всю страну раздербанили, скоро все здохнут от глобального потепления, а тебе не похер на геев из Испании ? Очень жаль тебя и тебе подобных. Удачи тебе, в твоей битве против "зла", она тебе пригодится.
+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 12:20
Так вiн i е "голубець" ! Прiзвище олексiн ! Працюе Водiтелем трамвая в Бухарестi пiд iменем Соколов ! Його можно часто бачити пiд гей-клубом "ZNAK_VOPROSA" та в кафе "Счетчик шансов" в Полтавi.
+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 12:24
Та краще бути колгоспником, чим передастом ! Повiр олексiн, приемнiше зi свиньми спiлкуватись, чим з тобою заднепривiд !
0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 12:10
А то олесiн, що ти робиш з дальнобоями на Окружнiй, то не пропаганда ???
Ответить
+1
-3
Соколов (Никополь)
05.11.2021 в 12:13
Колхозник, не кумарь
+2
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.11.2021 в 11:48
почему в теме до сих пор не отметился пассивный гомосексуалист из Харькова - простоквашин ???
Ответить
+2
-3
Соколов (Никополь)
05.11.2021 в 12:02
Ему дупло разминают
Ответить
+2
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 12:12
Едешь на Окружную дупло разминать ??? Классно ! Но зачем об этом нам знать ???
+1
-3
янковский ян (Запорожье)
05.11.2021 в 11:38
Я так понял писать больше неочем
Ответить
+5
0
Cerega15 (Kherson)
05.11.2021 в 11:42
Пишут о том, что вызывает бурление говн.
Ответить
+6
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.11.2021 в 12:45
0
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
05.11.2021 в 11:55
Пишут о своём, о наболевшем...
Ответить
+4
-1


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