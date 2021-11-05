Действующий испанский игрок поблагодарил Кавалло за каминг-аут и признался в своей бисексуальности

Экс-футболист "Мурсии" совершил каминг-аут – исполнитель послал письмо в редакцию издания Cadena SER, в котором рассказал о своей бисексуальности. Он предпочел сделать это анонимно, но редакция заявляет, что это действующий футболист.

"Я хочу от всей души поблагодарить Джошуа Кавалло за то, что он открыл свои чувства всем нам. А теперь скажу и я. Можно играть в футбол, будучи геем или, например, бисексуалом, как себя определяю я сам, или кем-либо еще. Всегда сложно открыться людям – как всему миру, так и тем, кто тебя любит".

"Я решил поддержать посыл Джошуа. Сейчас я не хочу говорить, кто я, потому что верю, что сам посыл важнее, чем мое имя. Я считаю, что важно было пойти на это. Со стороны может показаться, что говорить об этом необязательно. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так".

В своем послании игрок также говорит о том, как ему было тяжело жить с парнем и скрывать это от общественности, прятаться и бояться быть осужденным.