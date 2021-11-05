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Официально: Барселона заплатила отступные за Хави, испанец возглавит Барселону
Осталось дождаться новостей из Каталонии
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Аль-Садда" сообщила о расторжении контракта с Хави Эрнандесом. Источник отмечает, что испанский специалист возглавит "Барселону".
Руководство каталонцев заплатила "Аль-Садду" за разрыв трудового договора между Хави и клубом из Катара. Сумма отступных составляла 5 миллионов евро. В пресс-релизе "волки" отметили:
"Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему успехов. Несколько дней назад он сообщил нам о своем желании поехать в Барселону из-за критического этапа, который переживает клуб из его родного города. Мы это понимаем и решили не стоять у него на пути. Хави и его семья будут желанными гостями в Дохе, наши отношения будут продолжаться".
Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X— ???? #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021
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