Официально: Барселона заплатила отступные за Хави, испанец возглавит Барселону

Пресс-служба "Аль-Садда" сообщила о расторжении контракта с Хави Эрнандесом. Источник отмечает, что испанский специалист возглавит "Барселону".

Руководство каталонцев заплатила "Аль-Садду" за разрыв трудового договора между Хави и клубом из Катара. Сумма отступных составляла 5 миллионов евро. В пресс-релизе "волки" отметили:

"Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему успехов. Несколько дней назад он сообщил нам о своем желании поехать в Барселону из-за критического этапа, который переживает клуб из его родного города. Мы это понимаем и решили не стоять у него на пути. Хави и его семья будут желанными гостями в Дохе, наши отношения будут продолжаться".