Официально: Барселона заплатила отступные за Хави, испанец возглавит Барселону

Пресс-служба "Аль-Садда" сообщила о расторжении контракта с Хави Эрнандесом. Источник отмечает, что испанский специалист возглавит "Барселону".

Руководство каталонцев заплатила "Аль-Садду" за разрыв трудового договора между Хави и клубом из Катара. Сумма отступных составляла 5 миллионов евро. В пресс-релизе "волки" отметили:

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X