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Агент Крооса рассказал о будущем игрока в Реале
Полузащитник не намерен уходить
Getty Images / Global Images Ukraine
Агент Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в "Ньюкасл Юнайтед".
"Думаю, Тони завершит свою карьеру в "Реале". Он не сказал мне ни в одном телефонном звонке, что хотел бы уйти из клуба. Он и его семья счастливы в Мадриде", — приводит слова Крооса Sport1.de.
В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
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