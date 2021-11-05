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Реал показал систему складного газона на обновленном Бернабеу – Видео
Это увеличит прибыль от стадиона в два раза
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сайт "Реала" показал как будет работать складной газон на реконструированном Сантьяго Бернабеу. Новая система позволит использовать стадион 300 дней в году.
Газон по частям будут убирать в подземное хранилище прямо на стадионе, где о нем можно заботиться – встроены специальные фитолампы и система поливки травы. Весь процесс автоматизирован.
Механизм уборки газона и подземное хранилище – часть плана "Реала". Клуб хочет зарабатывать на киберспорте, сети ресторанов, новом флагманском магазине, обновленном музее, развивать онлайн-магазин.
"Реал" рассчитывает использовать стадион 300 дней в году, включая концерты, бизнес-конференции, киберспортивные турниры и даже баскетбольные и теннисные матчи, игры НФЛ.
По подсчетам "Реала", мероприятия на обновленном стадионе принесут в казну дополнительные 150 млн евро – вдобавок к 170 млн евро, которые мадридцы получали до реконструкции.
Напомним, что реконструкция Бернабеу по смете обошлась "Реалу" в 525 миллионов евро. Для этого клуб в своё время взял в кредит 575 миллионов евро на 30 лет.
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