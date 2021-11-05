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Реал показал систему складного газона на обновленном Бернабеу – Видео

Испания
(3 голосов)

Это увеличит прибыль от стадиона в два раза

Реал показал систему складного газона на обновленном Бернабеу – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт "Реала" показал как будет работать складной газон на реконструированном Сантьяго Бернабеу. Новая система позволит использовать стадион 300 дней в году.

Газон по частям будут убирать в подземное хранилище прямо на стадионе, где о нем можно заботиться – встроены специальные фитолампы и система поливки травы. Весь процесс автоматизирован.

Механизм уборки газона и подземное хранилище – часть плана "Реала". Клуб хочет зарабатывать на киберспорте, сети ресторанов, новом флагманском магазине, обновленном музее, развивать онлайн-магазин.

"Реал" рассчитывает использовать стадион 300 дней в году, включая концерты, бизнес-конференции, киберспортивные турниры и даже баскетбольные и теннисные матчи, игры НФЛ.

По подсчетам "Реала", мероприятия на обновленном стадионе принесут в казну дополнительные 150 млн евро – вдобавок к 170 млн евро, которые мадридцы получали до реконструкции.

Напомним, что реконструкция Бернабеу по смете обошлась "Реалу" в 525 миллионов евро. Для этого клуб в своё время взял в кредит 575 миллионов евро на 30 лет.

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В статье: Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (5)
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Cerega15 (Kherson)
05.11.2021 в 21:39
Это уже сделали или планируют?
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
05.11.2021 в 21:38
Вау.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
05.11.2021 в 21:18
Арена-трансформер это круто. Задумка шикарная, даже не верится, что всего 500+ миллионов вложено. Но меня дико интересуют стыки платформ на футбольном поле
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.11.2021 в 21:14
выглядит как фантастика
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+2
0
royalstas (Вінниця)
05.11.2021 в 21:13
Покажіть тим хто робить концерти в Одесі) Вони просто о*уїють)
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+3
0


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