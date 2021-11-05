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Примера. Атлетик - Кадис 0:1. Где недооценка - там и сенсация

Испания
(1 голосов)

"Львы" уступают дома аутсайдеру

Примера. Атлетик - Кадис 0:1. Где недооценка - там и сенсация

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" был явным фаворитом встречи, но получил важный урок - в Примере шапками забросать нельзя вообще никого. "Кадис", несмотря на скромный состав, не исключение.

Сегодня гости полностью переиграли басков в первом тайме, создав три голевых момента против нуля у команды Марселино.

Уже с первой попытки "Кадис" забил - Лосано принял мяч в штрафной, протолкнул вперед, и там Сальви плотным ударом прошил Ледесму.

Затем могли забить Лосано и Переа, но первый головой пробил слишком близко к центру ворот, а второй ударил на исполнение, но чересчур слабо.

"Атлетик" ожил лишь во втором тайме с выходом на поле Нико Уильямса, которому дико не хватало эффективности, зато он хотя бы рвался вперед, что-то предпринимал. Это бросалось в глаза на фоне инертных партнеров. До перерыва, кажется, за басков играл лишь капитан Муниаин.

Нико разогнал несколько перспективных атак, но "Кадис" сел на ворота всеми силами и отбивался в целом уверенно. Два лучших шанса сравнять счет у "Львов" упустили Унаи Нуньес и Нико Серрано - первый головой пробил точно в Ледесму, а второй не повторил фокус Сальви и не прошил голкипера с острого угла.

Трибуны "Сан-Мамеса" гнали своих вперед, но завести команду, размякшую под холодным осенним дождем, так и не смогли. В таблице "Атлетик" до завтрашнего дня остался 8-м с 18 очками; у "Кадиса" 12 очков и 14-я позиция.

13-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Кадис" - 0:1

Гол: Сальви, 6

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Нуньес, Йерай, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 46), Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Муниаин (Серрано, 76) - Уильямс, Сансет (Морсильо, 89)

"Кадис": Ледесма - Карселен (Акапо, 71), Ароян, Кала, Эспино - Сальви (Чапела, 46), Йонссон (Негредо, 84), Алекс, Переа (Арсамендия, 63) - Лосано (Фали Хименес, 71), Собрино

Предупреждения: Йерай, 27, Морсильо, 69, Нико Уильямс, 90+1 - Ароян, 85

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кадис
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