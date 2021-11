Примера. Атлетик - Кадис 0:1. Где недооценка - там и сенсация

"Атлетик" был явным фаворитом встречи, но получил важный урок - в Примере шапками забросать нельзя вообще никого. "Кадис", несмотря на скромный состав, не исключение.

Сегодня гости полностью переиграли басков в первом тайме, создав три голевых момента против нуля у команды Марселино.

Уже с первой попытки "Кадис" забил - Лосано принял мяч в штрафной, протолкнул вперед, и там Сальви плотным ударом прошил Ледесму.

Затем могли забить Лосано и Переа, но первый головой пробил слишком близко к центру ворот, а второй ударил на исполнение, но чересчур слабо.

05'43'' - Salvi Sánchez has scored the Cadiz's earliest goal in LaLiga in the Basque Country ever (05'43''), the second earliest for them away from home in this century in the competition after Medina at Espanyol in 2006 (18''). Early-rising