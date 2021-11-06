Официально. Барселона объявила о назначении Хави главным тренером

Испанская "Барселона" сегодня ночью на официальном сайте подтвердила назначение своего бывшего игрока Хави на пост наставника команды:

"Добро пожаловать домой", - говорится в заявлении клуба.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou ????❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Контракт подписан до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, что "Аль-Садд" подтвердил уход Хави с поста главного тренера команды в пользу "Барселоны". Вместе с катарским клубом, который испанец возглавлял с июля 2019 года, бывший полузащитник завоевал семь титулов. Также в качестве игрока вместе с "Аль-Саддом" Хави завоевал два трофея за четыре сезона (2015-2019 гг.).

Катарский клуб стал единственным, где выступал испанец после "Барселоны". В составе "блауграны" он провел 17 сезонов. Хави занимает второе место в списке футболистов "сине-гранатовых" с наибольшим количеством матчей, имея в активе 767 игр (лидирует Месси - 778 поединков. Также вместе с "Барсой" полузащитник завоевал 25 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.

Отметим, что "Барселона" занимает девятое место в Ла Лиге, уступая лидеру "Реалу Сосьедад" девятью очками с матчем в запасе. Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут против "Сельты" 6 ноября, однако еще с и. о. тренера Серхи Бархуаном. Хави сможет дебютировать на посту наставника команды уже после перерыва на матчи сборных – в каталонском дерби против “Эспаньола”.