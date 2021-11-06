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Официально. Барселона объявила о назначении Хави главным тренером
Болельщики "каталонцев" празднуют
Барселона/Автор невідомий
Испанская "Барселона" сегодня ночью на официальном сайте подтвердила назначение своего бывшего игрока Хави на пост наставника команды:
"Добро пожаловать домой", - говорится в заявлении клуба.
Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou ????❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Контракт подписан до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Напомним, что
Катарский клуб стал единственным, где выступал испанец после "Барселоны". В составе "блауграны" он провел 17 сезонов. Хави занимает второе место в списке футболистов "сине-гранатовых" с наибольшим количеством матчей, имея в активе 767 игр (лидирует Месси - 778 поединков. Также вместе с "Барсой" полузащитник завоевал 25 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.
Отметим, что "Барселона" занимает девятое место в Ла Лиге, уступая лидеру "Реалу Сосьедад" девятью очками с матчем в запасе. Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут против "Сельты" 6 ноября, однако еще с и. о. тренера Серхи Бархуаном. Хави сможет дебютировать на посту наставника команды уже после перерыва на матчи сборных – в каталонском дерби против “Эспаньола”.
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