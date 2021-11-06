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Барселона купит зимой трех футболистов для Хави

Испания
(1 голосов)

Однако есть одно "но"

Барселона купит зимой трех футболистов для Хави

Новина українською

"Барселона" уже определилась с постоянным тренером - клуб возглавит бывший игрок и одна из величайших легенд "блауграны" Хави. Теперь руководство каталонцев вместе с испанцем будут искать варианты усиления команды на трансферном рынке.

Mundo Deportivo сообщает, что "Барселона" готова пригласить троих футболистов под Хави уже в ближайшее трансферное окно – в январе. Однако все потенциальные приобретения должны не позволить клубу нарушить фейр-плей Ла Лиги.

Все игроки сможет выбрать сам новоиспеченный наставник.

Напомним, что в настоящее время в команде есть 27 футболистов. Правда, девять из них на данный момент находятся в лазарете: Агуэро, Бретвейт, Ваге, Дембеле, Дест, Нето, Педри, Пике и Роберто.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
Mundo Deportivo

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