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Барселона купит зимой трех футболистов для Хави
Однако есть одно "но"
"Барселона" уже определилась с постоянным тренером -
Mundo Deportivo сообщает, что "Барселона" готова пригласить троих футболистов под Хави уже в ближайшее трансферное окно – в январе. Однако все потенциальные приобретения должны не позволить клубу нарушить фейр-плей Ла Лиги.
Все игроки сможет выбрать сам новоиспеченный наставник.
Напомним, что в настоящее время в команде есть 27 футболистов. Правда, девять из них на данный момент находятся в лазарете: Агуэро, Бретвейт, Ваге, Дембеле, Дест, Нето, Педри, Пике и Роберто.
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