Барселона купит зимой трех футболистов для Хави

"Барселона" уже определилась с постоянным тренером - клуб возглавит бывший игрок и одна из величайших легенд "блауграны" Хави . Теперь руководство каталонцев вместе с испанцем будут искать варианты усиления команды на трансферном рынке.

Mundo Deportivo сообщает, что "Барселона" готова пригласить троих футболистов под Хави уже в ближайшее трансферное окно – в январе. Однако все потенциальные приобретения должны не позволить клубу нарушить фейр-плей Ла Лиги.

Все игроки сможет выбрать сам новоиспеченный наставник.

Напомним, что в настоящее время в команде есть 27 футболистов. Правда, девять из них на данный момент находятся в лазарете: Агуэро, Бретвейт, Ваге, Дембеле, Дест, Нето, Педри, Пике и Роберто.