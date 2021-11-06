Реал ведет переговоры с одним из своих лидеров полузащиты по продлению контракта

Мадридский "Реал" ведет переговоры со своим полузащитником Тони Кроосом на счет продления контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Нынешнее соглашение между футболистом и клубом действительно до 2023-го года. "Сливочные" хотят продолжить сотрудничество еще на год - до лета 2024-го. Президент "Реала" Флорентино Перес не отступает от своего правила: не продлевает контракт с возрастными футболистами больше, чем на сезон.

Напомним, что Тони играет за мадридский клуб с 2014 года - тогда он перешел из "Баварии" за 25 миллионов евро. Вместе с "Реалом" хавбек завоевал 14 трофеев, в том числе и три Лиги чемпионов.

В этом сезоне на счету Крооса всего семь матчей. Период августа-сентября немец пропустил из-за травмы паха и вернулся в основной состав только 3 октября.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.