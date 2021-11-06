Хави: Барселона уже очень сильная

Новоиспеченный главный наставник "Барселоны" Хави прокомментировал свое назначение :

“Я очень счастлив. Это самый большой вызов в моей карьере, серьезный вызов. Я возвращаюсь домой, и очень счастлив.

Каждый из нас выполнил свою часть работы, клуб – особенно. Я очень благодарен "Барсе" за доверие. Представители клуба прилетели в Доху, мы расторгли контракт с "Аль-Саддом", и каждый сделал то, что имел.

Я настроен очень положительно, и я очень вдохновлен. Хочу, чтобы все прошло хорошо. Я действительно очень благодарен клубу.

Переговоры были сложными, потому что нужно было договориться о расторжении контракта, а также подготовить новые соглашения тренерскому штабу. И вице-президент Рафа Юсте, и директор Матеу Алемани делали все, чтобы мой переход совершился. Интерес был большим.

Работу нужно начинать с первой минуты. Команда уже очень сильная”, - сказал Хави.