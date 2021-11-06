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Хави: Барселона уже очень сильная

Испания
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Но нужно работать с первой минуты

Хави: Барселона уже очень сильная

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный главный наставник "Барселоны" Хави прокомментировал свое назначение:

“Я очень счастлив. Это самый большой вызов в моей карьере, серьезный вызов. Я возвращаюсь домой, и очень счастлив.

Каждый из нас выполнил свою часть работы, клуб – особенно. Я очень благодарен "Барсе" за доверие. Представители клуба прилетели в Доху, мы расторгли контракт с "Аль-Саддом", и каждый сделал то, что имел.

Я настроен очень положительно, и я очень вдохновлен. Хочу, чтобы все прошло хорошо. Я действительно очень благодарен клубу.

Переговоры были сложными, потому что нужно было договориться о расторжении контракта, а также подготовить новые соглашения тренерскому штабу. И вице-президент Рафа Юсте, и директор Матеу Алемани делали все, чтобы мой переход совершился. Интерес был большим.

Работу нужно начинать с первой минуты. Команда уже очень сильная”, - сказал Хави.

Напомним, что испанец заключил контракт с "Барселоной" до лета 2024 года. Он будет официально представлен 8 ноября, а первый матч проведет уже после паузы на матче сборных.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
Mundo Deportivo

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