Симеоне: Хави пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от назначеня Хави главным тренером "Барселоны":

"Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом.

Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться", – сказал Симеоне.