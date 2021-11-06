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Симеоне: Хави пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться

Испания
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Тренер рад возвращению испанца в Ла Лигу

Симеоне: Хави пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от назначеня Хави главным тренером "Барселоны":

"Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом.

Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться", – сказал Симеоне.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Хави
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Источник:
AS

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