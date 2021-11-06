Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне: Хави пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться
Тренер рад возвращению испанца в Ла Лигу
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от назначеня Хави главным тренером "Барселоны":
"Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом.
Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться", – сказал Симеоне.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа
- Динамо экзаменует Ворсклу, дерби Манчестера и Милана. Какой футбол смотреть на выходных
- Шевченко будет зарабатывать в Дженоа на 28% меньше, чем получал в сборной Украины
- Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО