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Бускетс забил первый гол Барселоны за 8 лет после вбрасывания с аута
Неплохое достижение
Сегодня в матче 13-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" встречается с "Сельтой". Счет на табло после первого тайма - 3:0 в пользу "Барсы".
На 18-й минуте поединка свой гол забил Серхио Бускетс с передачи Николаса Гонсалеса. Этот мяч стал первым для "Барселоны" после вбрасывания с аута за 8 лет.
Тогда, в мае 2013-го, такое достижение покорилось чилийскому вингеру Алексису Санчесу.
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Источник:Opta
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06.11.2021 в 18:34
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