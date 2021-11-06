Бускетс забил первый гол Барселоны за 8 лет после вбрасывания с аута

Сегодня в матче 13-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" встречается с "Сельтой". Счет на табло после первого тайма - 3:0 в пользу "Барсы".

На 18-й минуте поединка свой гол забил Серхио Бускетс с передачи Николаса Гонсалеса. Этот мяч стал первым для "Барселоны" после вбрасывания с аута за 8 лет.

Тогда, в мае 2013-го, такое достижение покорилось чилийскому вингеру Алексису Санчесу.