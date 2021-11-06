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Фати не сыграет длительное время из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Плюс один в лазарет "Барсы"

Фати не сыграет длительное время из-за травмы

Marca

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати получил травму в первом тайме матча с "Сельтой" (3:3) и был заменен.

Сообщается, что у 19-летнего полузащитника разрыв двуглавой мышцы бедра. В случае подтверджения диагноза, он пропустит больше месяца. Игрок пройдет медобследование в ближайшее время.

Напомним, сразу девять игроков "Барселоны" на данный момент находятся в лазарете. Это Агуэро, Бретуэйт, Ваг, Дембеле, Дест, Нето, Педри, Пике и Роберто.

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Ансу Фати
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.11.2021 в 20:29
Не встиг вилікуватись як знову травма, невезуха ((((
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metall5291 (Kharkiv)
06.11.2021 в 19:57
А вот это жаль.
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
06.11.2021 в 19:53
Что они все ломаются? Может мед состав сменить или физ подготовку
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.11.2021 в 19:50
Гравці Барси падають як доміно((( Проте деякі форумчани цього сайту в захваті,їм подобається коли футболісти Барси травмуються...
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