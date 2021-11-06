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Фати не сыграет длительное время из-за травмы
Плюс один в лазарет "Барсы"
Marca
Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати получил травму в первом тайме матча с "Сельтой" (3:3) и был заменен.
Сообщается, что у 19-летнего полузащитника разрыв двуглавой мышцы бедра. В случае подтверджения диагноза, он пропустит больше месяца. Игрок пройдет медобследование в ближайшее время.
Напомним, сразу девять игроков "Барселоны" на данный момент находятся в лазарете. Это Агуэро, Бретуэйт, Ваг, Дембеле, Дест, Нето, Педри, Пике и Роберто.
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Источник:AS
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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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metall5291 (Kharkiv)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
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