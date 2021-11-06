Фати не сыграет длительное время из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати получил травму в первом тайме матча с "Сельтой" (3:3) и был заменен.

Сообщается, что у 19-летнего полузащитника разрыв двуглавой мышцы бедра. В случае подтверджения диагноза, он пропустит больше месяца. Игрок пройдет медобследование в ближайшее время.

Напомним, сразу девять игроков "Барселоны" на данный момент находятся в лазарете. Это Агуэро, Бретуэйт, Ваг, Дембеле, Дест, Нето, Педри, Пике и Роберто.