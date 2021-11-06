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Примера. Сельта - Барселона 3:3. Эффекта Хави хватило всего на один тайм

Испания
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(1 голосов)

Феноменальный камбэк "Кельтов"!

Примера. Сельта - Барселона 3:3. Эффекта Хави хватило всего на один тайм

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Выезды в Виго - сомнительное удовольствие для любой команды Примеры, и сегодня "Барса" не сдала экзамен. Ее хватило лишь на 45 минут.

Хави еще не приступил к работе, однако его влияние на обстановку в коллективе уже заметно. В первом тайме в Виго каждый каталонец пытался раскрыть себя с лучшей стороны; так сказать, показывали товар лицом.

Лучше всех это получалось у Фати, который открыл счет уже на 5-й минуте, эффектно разобравшись с двумя опекунами на фланге.

Под стать Ансу действовал Депай, Бускетс дирижировал игрой из центра, даже Френки де Йонг давал большой объем движения, чего с ним давно не случалось. По сути, это была лучшая версия "Барсы" в этом сезоне. И, конечно, "Сельта" не выдерживала. Бускетс удвоил преимущество редким для себя дальним ударом, а в середине тайма Депай поставил "Кельтов" на колени, замкнув навес.

Хозяев вернуло в игру то, что при всем блеске атаки "Барселоны" ее центр обороны составляли "пожарные" Гарсия и Ленгле. Еще до перерыва Аспас и Тапиа могли забивать, но сплоховали. Когда же во втором тайме "Сельта" навалилась на ворота "Барсы" всем составом, та начала конкретно нервничать. Также против "Кулес" сыграла и травма руки у Фати.

Контратак "Барсы" не хватало, чтобы сбить резко возросший темп, и у ворот тер Штегена стало слишком жарко. Всего "Сельта" за 20 минут забила трижды - этого хватило бы для гениального камбэка, но один из мячей Нолито был (справедливо!) отменен из-за игры рукой.

"Барса" как могла сбивала темп заменами, Пуч пытался брать на себя, Бальде носился краем, но магия, которая была до перерыва, исчезла. Даже ударов в сторону ворот не было. В чем проблема? Это уже Хави будет разбираться.

Аспас же просто сделал то, что умеет лучше всех в Испании - еще раз забил "Барселоне". На 96-й минуте, когда каталонцы уже и думать забыли про атаки, Яго эффектно пробил с левой с линии штрафной, взорвав "Балаидос", как еще никогда в этом сезоне. Фантастика!

Не удержав победу, каталонцы остались с 17 очками и 9 местом в таблице. "Сельта" поднялась на 14-е место, имея в активе 12 очков.

13-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34

"Сельта": Дитуро - Мальо (Васкес, 46), Айду, Мурильо (Араухо, 70), Галан - Тапиа (Серви, 65) - Солари, Денис Суарес, Нолито - Аспас, Солари (Бельтран, 46)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Эрик Гарсия (Араухо, 46), Ленгле, Альба - Нико Гонсалес (Пуч, 59), Бускетс, де Йонг - Гави (Эззалзули, 80), Депай, Фати (Бальде, 46)

Предупреждения: Солари, 37, Тапиа, 55, Аспас, 90+6 - Эрик Гарсия, 29, Альба, 45, Бускетс, 88, тер Штеген, 90+2, Эззалзули, 90+4, де Йонг, 90+4

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В статье: Барселона Сельта (Виго)
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Комментарии (19)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.11.2021 в 19:25
Напевно розгін беруть...нічия це прогрес в порівнянні з поразкою)))
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йоперний театр (Наш футбол)
06.11.2021 в 19:24
Не знаю, что им уже поможет.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
06.11.2021 в 19:21
Ну и для редакции: Хави еще не тренер Барселоны, с понедельника приступает
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+1
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Spokoyno (Київ)
06.11.2021 в 19:20
Занадто легко Барселона забивала... І чомусь вирішила, що вже виграла і другий тайм можна "відпочити"... І все!
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:20
Главная команда ЛГБТ-сообщества мира буксует... Не помог и новый тренер !
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+1
0
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МЕS QUE UN CLUB
06.11.2021 в 19:21
задній привод барахліт в задньоприводних
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.11.2021 в 19:20
Глянул счет на сайте, было 3:0, ну думаю че уже включать. Жаль что не включил
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+1
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Loader (Днепр)
06.11.2021 в 19:23
Хард, тебе какое-то облегчение? В чем смысл? В долб.ебах типа Витька?
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.11.2021 в 19:26
Да нет, ничего эта ничья особо не меняет. Но видимо был интересный матч, а я пропустил.
0
0
prockop4uck (Киев)
06.11.2021 в 19:16
Щось ваш негр навіть з Сельтою не може. Може його варто в Минай?)
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+1
0
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МЕS QUE UN CLUB
06.11.2021 в 19:17
Фаті?
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+1
0
prockop4uck (Киев)
06.11.2021 в 19:24
Угу
0
0
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МЕS QUE UN CLUB
06.11.2021 в 19:27
та молокосос він і вже напевно зіркову хворобу піймав
0
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Кот2021 (Николаев)
06.11.2021 в 19:16
Это .опа...
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0
0
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Loader (Днепр)
06.11.2021 в 19:16
Да вы, бл., издеваетесь.
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+1
-1
Кот2021 (Николаев)
06.11.2021 в 19:17
Быть болещиком Барсы в последние годы - это просто конец психики...
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+1
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МЕS QUE UN CLUB
06.11.2021 в 19:17
нічого страшного не відбулосявсе зазвичай
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+1
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МЕS QUE UN CLUB
06.11.2021 в 19:18
награють молодь
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:21
Пердун ! Не ругайся... На сайте дети...
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