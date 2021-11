Примера. Сельта - Барселона 3:3. Эффекта Хави хватило всего на один тайм

Выезды в Виго - сомнительное удовольствие для любой команды Примеры, и сегодня "Барса" не сдала экзамен. Ее хватило лишь на 45 минут.

Хави еще не приступил к работе, однако его влияние на обстановку в коллективе уже заметно. В первом тайме в Виго каждый каталонец пытался раскрыть себя с лучшей стороны; так сказать, показывали товар лицом.

Лучше всех это получалось у Фати, который открыл счет уже на 5-й минуте, эффектно разобравшись с двумя опекунами на фланге.

Под стать Ансу действовал Депай, Бускетс дирижировал игрой из центра, даже Френки де Йонг давал большой объем движения, чего с ним давно не случалось. По сути, это была лучшая версия "Барсы" в этом сезоне. И, конечно, "Сельта" не выдерживала. Бускетс удвоил преимущество редким для себя дальним ударом, а в середине тайма Депай поставил "Кельтов" на колени, замкнув навес.

2013 - Sergio Busquets ???????? has scored the first away goal for @FCBarcelona from throwing since the Alexis Sánchez's goal in May 2013 vs Atlético de Madrid (Thibaut Courtois) at Vicente Calderón. New #CeltaBarça #CeltaBarca pic.twitter.com/NCUxBA3tDD

Хозяев вернуло в игру то, что при всем блеске атаки "Барселоны" ее центр обороны составляли "пожарные" Гарсия и Ленгле. Еще до перерыва Аспас и Тапиа могли забивать, но сплоховали. Когда же во втором тайме "Сельта" навалилась на ворота "Барсы" всем составом, та начала конкретно нервничать. Также против "Кулес" сыграла и травма руки у Фати.

Контратак "Барсы" не хватало, чтобы сбить резко возросший темп, и у ворот тер Штегена стало слишком жарко. Всего "Сельта" за 20 минут забила трижды - этого хватило бы для гениального камбэка, но один из мячей Нолито был (справедливо!) отменен из-за игры рукой.

"Барса" как могла сбивала темп заменами, Пуч пытался брать на себя, Бальде носился краем, но магия, которая была до перерыва, исчезла. Даже ударов в сторону ворот не было. В чем проблема? Это уже Хави будет разбираться.

Аспас же просто сделал то, что умеет лучше всех в Испании - еще раз забил "Барселоне". На 96-й минуте, когда каталонцы уже и думать забыли про атаки, Яго эффектно пробил с левой с линии штрафной, взорвав "Балаидос", как еще никогда в этом сезоне. Фантастика!

7 - Iago Aspas ???????? has scored seven goals, all of them in #LaLiga, vs Marc André Ter Stegen ????????, more than any other player in the competition (Maxi Gómez five) & in all competitions both (Aritz Aduriz six). Nightmare@RCCeltaEN #CeltaBarça pic.twitter.com/7olG8kgQWg