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Бархуан: Нам приходится выпускать детей. Ситуация с травмами просто убивает меня

Испания
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Тренер понимает всю сложность ситуации

Бархуан: Нам приходится выпускать детей. Ситуация с травмами просто убивает меня

Фото: sportmail.ru

Новина українською

Исполняющий обязанности наставника "Барселоны" Серхи Бархуан дал комментарий после матча 13-го тура Ла Лиги с "Сельтой" (3:3).

"Жаль, что нам не удалось впервые победить на чужом поле. Но нам нужно и дальше играть так, как в первом тайме.

У нас много травм, сложно работать в такой обстановке. Когда все восстановятся, наша команда будет способна на большее. Если вы посмотрите на состав, то увидите, что нам приходится выпускать детей. Сложно добиваться успеха, когда не хватает стольких игроков. Когда все доступны, то и тренировки проходят лучше, и есть очень хорошая конкуренция, все хотят играть. Но сейчас у нас есть с этим проблемы.

Ситуация с травмами просто убивает меня. Сейчас мы в очень странном положении, и хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Я не хочу использовать это как оправдание, но это действительно играет свою роль", – сказал Бархуан.

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Серхи Бархуан
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Источник:
Marca

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