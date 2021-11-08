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Хави на презентации в Барселоне: Ожидания и требования будут высочайшими
Испанец осознает всю ответствтенность
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хави на презентации в качестве главного тренера "Барселоны" высказался по поводу ожиданий от работы. "Мы не будем придумывать оправдания и принимать их", – приводит его слова Sky Sports.
"Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.
Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.
Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их", – сказал Хави.
Напомним, что сегодня Хави был официально представлен в качестве нового главного тренера "Барселоны". Испанец подписал контракт до 2024 года.
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