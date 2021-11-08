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Хави на презентации в Барселоне: Ожидания и требования будут высочайшими

Испания
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(2 голосов)

Испанец осознает всю ответствтенность

Хави на презентации в Барселоне: Ожидания и требования будут высочайшими

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хави на презентации в качестве главного тренера "Барселоны" высказался по поводу ожиданий от работы. "Мы не будем придумывать оправдания и принимать их", – приводит его слова Sky Sports.

"Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их", – сказал Хави.

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Напомним, что сегодня Хави был официально представлен в качестве нового главного тренера "Барселоны". Испанец подписал контракт до 2024 года.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (39)
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hardcorepwnz (Украина)
08.11.2021 в 23:25
Вот уж если строить новый коллектив, нужно избавляться от всего балласта прошлого. То, о чем так красиво пел Куман до назначения, а потом как будто забыл. Самое сложное - расставание с Месси - уже позади, Хави уже будет полегче, но наевшихся ветеранов нужно отпускать, иначе это будет история Кумана-2.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:33
Как бы там Месси и Хави не дружили, но уверен, что Хави пришёл сейчас, а не раньше только потому, что Месси всё.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
08.11.2021 в 23:34
Это точно. Даже Гвардиола в своей книге писал, что больше в Барселону не ногой, пока там Месси, потому что этот игрок выше любых тренеров.
0
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kalan-86 (Анкара)
09.11.2021 в 02:50
Dinamo Charlotte , полностью с тобой согласен. Удачи Хави и Барсе. Без Месси и Кумана это будет хорошая команда.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 22:56
Было бы не плохо, чтобы Хави усадил на скамейку Тер Штегена. Ему надо посидеть, подумать, дырки заделать, а то вообще уже пропускает всё, что в сторону ворот котится. Лучший его матч был против Динамо и то потому что те били прямо в него.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 23:08
Алекс, тебе Витёк надысь спёртый у тебя кафтан вернул. Будешь ещё одевать? Или уже в топку его? После желторылого скунса западло...
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:25
За последними событиями особо не наблюдал, как и матч последний не смотрел. Только вернулся из Sunny Isles Beach, что около Miami и как-то не было особого желания заглядывать на сайт, а тем более читать бред этой малолетней прыщавой п****. )
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 23:35
Сейчас у желтопуза новый ник... MORDAS
0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:39
Ему больше бы подошёл ник ПИД*РАС
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 23:43
На ветку обзора матча Реал-Райо зайди почитай.. Там для тебя Витёк подарок оставил в честь победы Реала..
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:47
Да ну его, чтобы там не было, пусть засунет в своё XL очко.
+1
0
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 23:12
У Тер Штегена пропало натхнэння, дывлячысь на всэ цэ неподобство в Барсе. )
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:28
Может и так,
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
08.11.2021 в 23:30
Когда была команда и сильный состав, даже весьма средний вратарь Вальдес казался сильным, а когда в защите недобегающий Альба, манчестерское чудо Гарсия, бокопор Лангле и будущий президент, в ворота хоть Тер Штегена ставь, хоть Льва Яшина.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:41
Может и так. И Олег примерно так написал.
0
-1
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 22:32
А может Хави думает, шо став у руля Барсы, его соперники в страхе перед ним и его авторитетом падут ниц и начнут дарить ему очки на тарелочке с голубой каёмочкой? Ну, а как же, это же сам Хави Великий, гроза катарских ослоё@ов...
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0
-1
sasha_lv (Львів)
08.11.2021 в 22:34
Тобі Хаві на одному рівні с Куманом ??
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 22:39
Даже ниже. У Кумана хоть, какой-то тренерский опыт был в Европе.
0
-1
sasha_lv (Львів)
08.11.2021 в 22:44
Логічно
0
-2
oda1979 (Запорожье)
08.11.2021 в 22:03
Выстрел в воздух..
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 22:11
Скажу больше... пук в лужу.. вилами по воде.. пальцем в небо.. Сейчас придёт гей Какашин и скажет, шо ещё и Лапорте в туда...
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 21:49
Шоб у Хави, шо-то получилось, ему нужно избавиться от Пике и Бускетса. Альбу не трогать пока, но потом и от него. Но он этого не сделает по понятным причинам, а потому, как бы он не заявлял о своих амбициях, ничего у него не получится. Рано он в Барсу пришёл. Этот сезон и следующий пойдут в топку. Не верю в Хави совершенно. Забросайте меня камнями братья.
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0
-3
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Loader (Днепр)
08.11.2021 в 22:33
Да вот не согласен я. Ты не видишь, насколько они эффективны. Бускетс вообще без вариантов лучший опорник в мире.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 22:46
Виталик, да всё я вижу, поверь мне. Пике эффективен в привозах и проё@ах, а Буся заточен только под тики-таку, он конь уже старый и одноколейный, стал часто ошибаться, получать жёлтые и уже легко оттираем. Иногда разрезающие выдаёт, но это по большим праздникам.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
08.11.2021 в 23:23
Пике на пятую точку садят нападающие уже лет 5 как, Пуйоль как-то мог его недостатки компенсировать, а другие защитники нет. Бускетс в неторопливой системе игры Хави еще может попылить, но здесь вопрос - не устарела ли морально эта система в нынешних реалиях футбола. А Альба - это копия Марсело последних лет Роналду в клубе, в обороне его просто нет, а в нападении очень полезен.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 23:31
Да, Альба пока шо хоть так полезен, а потому он ещё нужен Барсе. Ну, а Буся... В Европе его уже проходят, как сквозь масло. Мало того, он потом от бессилия начинает неоправданно фолить, рискуя оставить команду в меньшинстве.
0
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hardcorepwnz (Украина)
08.11.2021 в 23:35
Ну да. Если Хави сумеет найти выход из этой ситуации, честь ему и хвала.
0
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Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:04
Ну что же, будем посмотреть... Я уже загодя его немного обосрал с ног до головы, теперь буду стараться хоть, где-то похвалить..
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hardcorepwnz (Украина)
09.11.2021 в 00:43
Заниженные ожидания - меньше разочарований)
0
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Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 01:03
И больше сюрпризов и восторга от них. ))
+1
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.11.2021 в 21:35
Все правильно. Хави дай там всем прочухана хорошего. Всех зажратых, больных, хромых, сбитых лётчиков - на выход! Нужна большая чистка!
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0
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 21:16
Если Хави усадит Пике на лавку, сниму перед ним шляпу. А если нет...
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0
-1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.11.2021 в 21:41
Не усадит. Нет достойной замены
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 21:58
Эгэж... Хави хочет купить трёх топ-нападающих, но почему-то не хочет купить пару топ-защитников в самую проблемную зону команды. Хорошая отмазка для Пике однако.. нет достойной замены... Так, если её не искать, а главное, если её не купить, то её и не будет никогда, замены этой.
0
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Loader (Днепр)
08.11.2021 в 22:42
Олег, вот в последнее время не согласен с тобой. Пике нужен на поле. Не стоит смотреть на про.бы, смотри, как он тащит. А это происходит постоянно.
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Барселиниус (землянин)
08.11.2021 в 23:02
Ага, я вижу, как он тащит... когда стоит раком в ЧУЖОЙ штрафной, стуча ладошкой по газону, в то время, когда Реал бежит забивать свой очередной гол через его зону. Это он в играх с осасунами и алавесами тащит... Но меня такое тащилово не прикалывает.
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:43
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.11.2021 в 20:53
Системно починає роботу, молодець!!! В т.ч.лікарів команди повністю змінив, надто багато травмованих і надто часті травми, щось з цим треба робити!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 20:49
Вот про раздевалку самое главное. Понятно было сразу, что пока там были Месси/Суарес, что либо изменить в команде было нереально. Наверное и Лапорта надувал щёки, объясняясь в любви Месси, а сам уже придумал план, как от него избавиться. )
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