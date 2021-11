Фанаты Барселоны на презентации Хави скандировали оскорбления в адрес ПСЖ – Видео

Болельщики "Барселоны" скандировали оскорбления в адрес "ПСЖ" во время презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба. На видео можно расслышать фразу "Puta PSG".

Fans at Camp Nou interrupt Xavi’s speech to shout “P*ta PSG” (F*ck PSG) ???? Thoughts on this? pic.twitter.com/dhqYgAmDFs