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Фанаты Барселоны на презентации Хави скандировали оскорбления в адрес ПСЖ – Видео

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Есть за что не любить парижан

Фанаты Барселоны на презентации Хави скандировали оскорбления в адрес ПСЖ – Видео

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Болельщики "Барселоны" скандировали оскорбления в адрес "ПСЖ" во время презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба. На видео можно расслышать фразу "Puta PSG".

9 422 фаната присутствовали на трибунах Камп Ноу. Когда Хави вышел на поле, болельщики стали скандировать его имя.

Затем фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес "ПСЖ". Болельщики скандировали: "Puta PSG".

Напомним, этим летом в "ПСЖ" на правах свободного агента перешел Лионель Месси. Также в 2017 году по тому самому маршруту пошел Неймар.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Хави ПСЖ
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Источник:
sport.es

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Комментарии (35)
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metall5291 (Kharkiv)
09.11.2021 в 21:12
Ну да. ПСЖ виноват в том, что у Барселоны денег нет, а у ПСЖ есть. Фаны в который раз подтвердили, что они (в основном) не болельщики, а околофутбольный шлак. Это обо всех фанах от Исландии до Аргентины и Австралии.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2021 в 21:15
И если по уму, то обижаться надо не на того, кто купил, а на того, кто продался.
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0
-1
avatar
mafan (Рівне)
09.11.2021 в 15:10
Ну Пута ПСЖ, то Пута)) Хаві-Чаві - давайте побачимо і повболіваємо.
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+1
-2
avatar
NORDOS
09.11.2021 в 17:47
пута псж? за то, що пристроїли нікому непотрібного зажерливого карліка? чи може пута барса, що грошей на нього не знайшлося?
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0
-2
avatar
NORDOS
09.11.2021 в 12:10
за Чавкутеатр позора на цьому не скінчиться футбольна карма
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0
-5
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
09.11.2021 в 09:27
Я думаю Месси ещё вернётся в Барсу в качестве игрока...
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 11:39
Когда Хави уйдёт?
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2021 в 21:24
Если Барса выйдет из кризиса и станет на рельсы - Месси ей уже не будет нужен.
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:05
Геї виступили проти проституток ! Це щось новеньке !
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+5
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2021 в 00:24
Проститушин, это твой новый ник, или ты его бойфренд?
Ответить
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:33
Витя Динамит в девичестве Простоквашин. Замужем за Прокопчуком. Творческие псевдонимы Динамит и Чапман. Часто пишет под своей девичьей фамилией.
+6
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:10
Я тебе гей поздоровляю з новим бойфрендом -- оленем Барсодрочiусом ! Щасливого сiмейного плавання !
+1
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:14
Не знаю Шарлотта про що ти мрiеш ! Можливо про Простоквашина ??? Вiн чувак крутий, але не пiд*р !
+1
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.11.2021 в 23:17
Странно, а здешние фанаты Барсы восхищаются ПСЖ и работой их президента по созданию золотой клетки, активации клаусул в обход нормам ФФП ну и все такое
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+3
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2021 в 23:52
Назови их имена. Они будут наказаны
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+3
-2
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Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:19
Алекс, ты шо, мазохист?
+2
-2
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Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:18
Да, Хард, а ну-ка назови имена этих фанатов.
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+4
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2021 в 00:21
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.11.2021 в 00:41
Ой, как будто вы не радовались тому, что Мбаппе не отпустили) И за ПСЖ в ЛЧ не болеете
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:53
Лично я не болею за ПСЖ, я болею за Месси. Ну, а раз он теперь волею судьбы играет в Париже, то я не буду сильно огорчаться, если Золотая клетка выиграет ЛЧ.
0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2021 в 01:04
Ну лично мне пихуй отпустят Мбаппе, или нет. Мне он никак не интересен. ПСЖ я отдавал предпочтение, так это потому что что-то произошло семь лет тому назад и я держу слово. Их игры не смотрю, разве что в ЛЧ. Присутствие там Месси, не имеет никакого для меня значения. Я болею за Барсу, а не Месси.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.11.2021 в 01:25
Ну ладно, друзья товарищи, пусть будет так) А что 7 лет назад произошло?
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2021 в 02:04
Я уже писал давненько, но повторюсь. В 2014м с женой отмечали нашу серебряную свадьбу в Париже. Тогда за ПСЖ играл Ибрагимович, которого я очень уважаю. Вот мы и решили сходить на их игру против Монпелье. Во время игры познакомились с группкой местных фанов ( дети 15-17лет ). Весёлые, хорошие ребята. Настолько привязались, что после игры одна девчонка ( знающая пару слов по-английски) сняла с себя фанатский шарфик и одела на шею моей жене, и попросила болеть за ПСЖ. Моя жена прослезилась… как после этого не сдержать обещания? ))
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 04:14
Тебе бы начальник романы писать.
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2021 в 04:40
Ты то должен помнить это. Тебе по-моему я и писал это когда-то.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.11.2021 в 11:42
dynamo kiev #1 (Charlotte ) Понял. Ну да, ситуация интересная)
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2021 в 21:18
Барселиниусу - Не ожидал, что болеешь за Месси больше, чем за Барсу. Лично я к Барсе отношусь вполне нейтрально. А вот к Месси (извини) на 2 порядка хуже. Ну да ладно.
0
0
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c99baf (Харьков)
08.11.2021 в 22:38
А как иначе,Месси для них идол.
Ответить
0
-4
oda1979 (Запорожье)
08.11.2021 в 22:02
Большинство людей тупы..
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:24
Ого.. Это сразу в анналы...
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2021 в 00:26
Смешно, когда это написал ода.))
Ответить
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.11.2021 в 00:42
Да, было бы грустно за него, если б он этого не написал.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
09.11.2021 в 11:21
недоумки, вам к большинству.
Ответить
+2
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
08.11.2021 в 22:01
Нічого. Головне, що синьо-жовті барви все одно домінуватимуть на трибунах. Цього достатньо.
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0
-6
sasha_lv (Львів)
08.11.2021 в 21:31
дааа...рівень рудого помийного кошака
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+1
-5


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