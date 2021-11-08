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Фанаты Барселоны на презентации Хави скандировали оскорбления в адрес ПСЖ – Видео
Есть за что не любить парижан
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Болельщики "Барселоны" скандировали оскорбления в адрес "ПСЖ" во время презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба. На видео можно расслышать фразу "Puta PSG".
Fans at Camp Nou interrupt Xavi’s speech to shout “P*ta PSG” (F*ck PSG) ???? Thoughts on this? pic.twitter.com/dhqYgAmDFs— 9CAMPNOU (@9Campnou) November 8, 2021
9 422 фаната присутствовали на трибунах Камп Ноу. Когда Хави вышел на поле, болельщики стали скандировать его имя.
Затем фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес "ПСЖ". Болельщики скандировали: "Puta PSG".
Напомним, этим летом в "ПСЖ" на правах свободного агента перешел Лионель Месси. Также в 2017 году по тому самому маршруту пошел Неймар.
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