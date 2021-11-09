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Бывший кандидат в президенты Барсы: Они уже сейчас должны думать, как вернуть Лионеля в 2023 году
Скачки вокруг президентского кресла
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Фонт, претендовавший на пост президента "Барселоны" и проигравший выборы Жоану Лапорте, высказался о нападающем "ПСЖ" Лионеле Месси.
"Месси заслужил красивое прощание. Уже сейчас "Барселона" должна думать о том, как вернуть Лионеля в 2023 году", – сказал Фонт для RAC1.
Этим летом аргентинец покинул "Барсу" на правах свободного агента, проведя в системе клуба 21 год, и присоединился к "ПСЖ".
За "парижан" он провел 8 матчей и забил 3 гола – все в Лиге чемпионов.
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