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Бывший кандидат в президенты Барсы: Они уже сейчас должны думать, как вернуть Лионеля в 2023 году

Испания
(1 голосов)

Скачки вокруг президентского кресла

Бывший кандидат в президенты Барсы: Они уже сейчас должны думать, как вернуть Лионеля в 2023 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Фонт, претендовавший на пост президента "Барселоны" и проигравший выборы Жоану Лапорте, высказался о нападающем "ПСЖ" Лионеле Месси.

"Месси заслужил красивое прощание. Уже сейчас "Барселона" должна думать о том, как вернуть Лионеля в 2023 году", – сказал Фонт для RAC1.

Этим летом аргентинец покинул "Барсу" на правах свободного агента, проведя в системе клуба 21 год, и присоединился к "ПСЖ".

За "парижан" он провел 8 матчей и забил 3 гола – все в Лиге чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона ПСЖ Виктор Фонт
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 21:24
Оно уже не играет! Ему мячики главное золотые выписывать вовремя надо!
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+1
-1
xapyga (Запорожье)
09.11.2021 в 20:23
Надо вернуть, так как в ПСЖ не впечатляет, игрок одной команды
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
09.11.2021 в 20:08
"И пастор Шлаг, или светлый образ его....",- "Семнадцать мгновений весны".
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0
-1


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