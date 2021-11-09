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Хави провел первую тренировку: Выигрывая 3:0, вы не имеете права дать сопернику сравнять
Специалист впервые пообщался с игроками
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня новый главный тренер "Барселоны" Хави впервые лично пообщался с игроками команды, а также провел тренировку. "Вы способны на большее", – приводит его слова Diario Sport.
Перед тренировкой 41-летний специалист произнес речь, в которой сослался на результат недавнего матча между "Барсой" и "Сельтой" (3:3).
"Вы способны на большее. Выигрывая 3:0 к перерыву, вы не имеете права дать сопернику сравнять. Это невозможно", – сказал Хави, обращаясь к футболистам.
Напомним, что Хави – второй игрок по количеству матчей за "Барселону" после Лионеля Месси, который побил рекорд испанца в прошлом сезоне.
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