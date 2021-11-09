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Хави уволил тренера по физподготовке и физиотерапевта

Испания
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Хави уволил тренера по физподготовке и физиотерапевта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хави провел первые кадровые перестановки после назначения главным тренером "Барселоны": были уволены физиотерапевт и тренер по физподготовке, сообщает AS.

Их места займут Карлес Ногейра, работавший с Хави в "Аль-Садде", и Иван Торрес.

Хуанхо Брау занимал пост главного физиотерапевта основной команды "Барселоны", а Альберта Роке работал в клубе тренером по физподготовке.

Ранее сообщалось, что Хави и директор сине-гранатовых Матеу Алемани недовольны работой медицинского штаба "Барсы".

Напомним, что сегодня Хави провел первую тренировку с командой и впервые пообщался с игроками. Контракт испанского специалист рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
as.com

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