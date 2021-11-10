Запретил Пике ходить на ток-шоу. Хави ввел в Барселоне ряд новых жестких правил

Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес запретил защитнику "сине-гранатовых" Жерару Пике давать интервью в рамках ток-шоу El Hormiguero. Якобы Хави заметил, что Пике слишком часто появляется на мероприятиях, малосвязанных с футболом.

Естественно, специалист хочет, чтобы его игроки обращали внимание на футбол и свои карьеры. Также источники информируют о масштабных изменениях в своде правил для первой команды каталонцев. Например, теперь игроки должны приезжать на тренировку за 1,5 часа до начала. Исполнители будут вместе завтракать, дополнительно разминаться и беседовать со штабом Хави в индивидуальном порядке.

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У футболистов "Барсы" будет правильная диета, которую собирается контролировать диетолог. Вдобавок Хави вернул в клуб систему штрафов, за повторные нарушения наказания будут расти в геометрической прогрессии. Серфинг, байки, электросамокаты и экстремальные виды спорта – запрещены. Игроки не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до матча. Естественно, новый тренер требует от своих футболистов поддерживать правильный имидж клуба.