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Запретил Пике ходить на ток-шоу. Хави ввел в Барселоне ряд новых жестких правил
Он требует порядок!
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес запретил защитнику "сине-гранатовых" Жерару Пике давать интервью в рамках ток-шоу El Hormiguero. Якобы Хави заметил, что Пике слишком часто появляется на мероприятиях, малосвязанных с футболом.
Естественно, специалист хочет, чтобы его игроки обращали внимание на футбол и свои карьеры. Также источники информируют о масштабных изменениях в своде правил для первой команды каталонцев. Например, теперь игроки должны приезжать на тренировку за 1,5 часа до начала. Исполнители будут вместе завтракать, дополнительно разминаться и беседовать со штабом Хави в индивидуальном порядке.
У футболистов "Барсы" будет правильная диета, которую собирается контролировать диетолог. Вдобавок Хави вернул в клуб систему штрафов, за повторные нарушения наказания будут расти в геометрической прогрессии. Серфинг, байки, электросамокаты и экстремальные виды спорта – запрещены. Игроки не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до матча. Естественно, новый тренер требует от своих футболистов поддерживать правильный имидж клуба.
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