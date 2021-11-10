Не все так страшно, как описывали? Прояснились подробности по поводу травмы лидера Барселоны

Травма вингера каталонской "Барселоны" Ансу Фати оказалась не такой серьезной, как предполагали медики клуба изначально. Напомним, юный лидер "сине-гранатовых" получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра в поединке Ла Лиги против "Сельты" (3:3).

По информации испанского издания Mundo Deportivo, пока не идет речи о том, что футболист пропустит месяц, а то и больше – как сообщает источник, реабилитация Фати займет меньше трех недель, после чего Хави сможет рассчитывать на помощь Ансу.

Отметим, что Фати пропустил почти год из-за травмы колена. Он вернулся на поле в сентябре, сыграл в 5 поединках Примеры и успел отличиться 3 голами.