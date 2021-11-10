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Не все так страшно, как описывали? Прояснились подробности по поводу травмы лидера Барселоны

Испания
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(1 голосов)

Ансу рвется на поле?

Не все так страшно, как описывали? Прояснились подробности по поводу травмы лидера Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Травма вингера каталонской "Барселоны" Ансу Фати оказалась не такой серьезной, как предполагали медики клуба изначально. Напомним, юный лидер "сине-гранатовых" получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра в поединке Ла Лиги против "Сельты" (3:3).

По информации испанского издания Mundo Deportivo, пока не идет речи о том, что футболист пропустит месяц, а то и больше – как сообщает источник, реабилитация Фати займет меньше трех недель, после чего Хави сможет рассчитывать на помощь Ансу.

Отметим, что Фати пропустил почти год из-за травмы колена. Он вернулся на поле в сентябре, сыграл в 5 поединках Примеры и успел отличиться 3 голами.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Источник:
MD

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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
10.11.2021 в 18:08
Дай то Бог.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.11.2021 в 12:05
Нові медики клубу більш компетентні, може і стару травму не так довго лікували б...
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