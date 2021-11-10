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Не все так страшно, как описывали? Прояснились подробности по поводу травмы лидера Барселоны
Ансу рвется на поле?
Getty Images / Global Images Ukraine
Травма вингера каталонской "Барселоны" Ансу Фати оказалась не такой серьезной, как предполагали медики клуба изначально. Напомним, юный лидер "сине-гранатовых" получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра в поединке Ла Лиги против "Сельты" (3:3).
По информации испанского издания Mundo Deportivo, пока не идет речи о том, что футболист пропустит месяц, а то и больше – как сообщает источник, реабилитация Фати займет меньше трех недель, после чего Хави сможет рассчитывать на помощь Ансу.
Отметим, что Фати пропустил почти год из-за травмы колена. Он вернулся на поле в сентябре, сыграл в 5 поединках Примеры и успел отличиться 3 голами.
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