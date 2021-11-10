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Нужны самые лучшие. Хави заинтересован в возвращении экс-лидеров Барселоны

Испания
(1 голосов)

Связка Алвеша и Месси засияет вновь?

Нужны самые лучшие. Хави заинтересован в возвращении экс-лидеров Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может вернуть в клуб нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Это произойдет в 2023 году, как сообщает Marca. Отмечается, что назначение Хави на должность главного тренера каталонцев может сыграть решающую роль в камбэке аргентинца на "Камп Ноу", так как отношения между Месси и Лапортой были испорчены.

Также СМИ информируют о том, что Хави и Жоан заинтересованы в возвращении Дани Алвеса. Тренер и президент хотят, чтобы 38-летний бразилец передал свой опыт молодым игрокам.

Контракт 41-летнего Хави Эрнандеса с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца сезона-2023/24.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Хави Эрнандес Барселона Дани Алвес Дани Алвеш
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (56)
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football_soccer (Украина)
10.11.2021 в 18:50
перспективная молодая связка, тот момент уже 40 летнего Алвеса и 36летнего Месси.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
10.11.2021 в 19:28
Иньеста тоже еще не завершил, Абидаль где-то рядом трется, тоже можно уговорить поиграть. Анри скоро тренировать уже никто звать не будет, пойдет поиграет. Роналдиньо на тюрьме говорят форму набрал))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 18:41
В бой идут одни старики.
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0
0
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NORDOS
10.11.2021 в 19:02
в бій за прописку барси в ла лізі. 2023 рікзанотуй
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
10.11.2021 в 17:42
Где-то Куманом запахло и его реформаторскими идеями
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
10.11.2021 в 18:04
Чисто пиар - каков будет Месси в 2023 г, полагаю, не знает сам Месси. Но я думаю - что никакой. А Дани Алвес 38 лет - это понятно одному Хави, зачем он.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 18:45
Ой, да годишку Месси ещё потрусит на поле песочком, шоб Дембеле и Фати сильно не скользили.
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.11.2021 в 19:26
Думаю после нескольких лет парижского курорта с перерывами на сборную, Месси уже не захочется на старости лет еще чето там упираться-тренироваться в Барселоне))
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 18:43
Куман вводил молодёжь, Хави введёт старичков.
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0
0
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NORDOS
10.11.2021 в 19:07
і молодіжку перейменують з ла масія в ла пенсія
+1
-2
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
10.11.2021 в 17:14
Я же говорил, что Месси может вернуться в Барсу. Может быть даже раньше 23 года.... Алвес- это перебор конечно.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 17:20
Я лично не против, шоб Месси в 23 году вернулся в Барсу на годик. Он должен сыграть свой прощальный матч в Барсе. Ему должны рукоплескать на до отказа набитом Кам Ноу СТОЯ. Он это заслужил.
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2021 в 17:23
На пару дней достаточно. Сыграл и на отдых.)
+2
0
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 17:27
Та там ему в Барсе ещё рекордов надо поднабить малёха. Вон Ронька видишь, как старается, аж из трусов выпрыгивает.
0
-3
avatar
NORDOS
10.11.2021 в 17:38
а за меську з трусів випригують інші, а він все ніякий навіть серед зірок в псж. знову доводиться тасувати результати, щоб зм отримав
+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 18:32
Шо Витёк, уже в курсе, шо Месси получит ЗМ в этом году? То то же. Это тебе не замыкалдой люксембургам пеналды нырять.
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
10.11.2021 в 18:40
Привет. В Вашем диалоге с Алексом я поддерживаю Алекса. Потому, что к Барселоне отношусь скорее положительно. А к Месси - скорее отрицательно.Звыняй.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
10.11.2021 в 18:40
А что это у Витька погремуха сменилась? Достал уже всех?
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
10.11.2021 в 18:24
О, Мессодрочеры набежали)))
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
10.11.2021 в 18:42
"Ой, я не узнаю Вас в гриме."(с) Кто ты и откуда?
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 18:51
Залётный морячок, какой-то видать.. Или Чапман ибн Витя.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
10.11.2021 в 18:53
Чапману не хватает картинок.
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2021 в 19:31
Да это всё чапманы. Их картинки их самих уже за#####
0
0
avatar
NORDOS
10.11.2021 в 19:44
плак-плак-плак
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
10.11.2021 в 16:56
В будущее можно смотреть с надеждой. Можно — с отчаянием. А можно и совсем не смотреть — все равно ничего не увидишь.
Ответить
+3
-2
Ol-g (Одесса)
10.11.2021 в 17:28
Как ничего? Сегодня завтра было вчера.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
10.11.2021 в 18:05
++++ это правильно. И даже в духе Дзэн.
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
10.11.2021 в 16:38
О, он играющий тренер, как Федоренко)
Ответить
0
-1
avatar
NORDOS
10.11.2021 в 16:29
знатно веселить Чавказа Пенсіону!
Ответить
+1
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 16:08
За Барселону вболiвае вся гей-спiльнота свiту ! Чому геям припала до душi ця команда -- не зрозумiло !
Ответить
+3
-4
Кот2021 (Николаев)
10.11.2021 в 19:42
Это ты про интим на яхте с Бадр Хари? Или про ан@л в Лос Анджелесе в 2009-м перед переходом в РМ)))
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 20:28
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.11.2021 в 15:43
Ну ТАК не дивлячись на всі проблеми та спад у грі Барселона залишаються УЛЮБЛЕНИМ клубом більшості вболівальників! Подивиться чи є стільки уваги до інших навіть ГранДів у редакції та відвідувачів сайту. А запрошення Хаві досвідченої еліти Питання суперечливе. Враховуючі, що наразі можна півкоманди міняти... є шанси не перевантажувати основу. Утім хоч Мессі один з найкращих футболістів початку ХХІ століття, проте в якій формі буде Ліонель через пару років одному Богу відомо! Алвес для підстраховки... гри з другою десяткою Ла Ліги МОЖЛИВО і то при нормальному контракті. З посереднім окладом та великими бонусами. Теж невідомо чи впишиться Дані в сучасну команду...
Ответить
0
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2021 в 16:01
Через пару лет от Месси одно имя останется. К тому же он маленький, но капризный мальчик. Алвес недавно говорил, что деньги его не интересуют, просто хочет немного поиграть за Барсу. А он, сам знаешь, если на поле, то пашет как лошадь.
Ответить
+2
-2
avatar
NORDOS
10.11.2021 в 16:18
хто паше, алвес чи мессі?
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 17:10
Пике будет против Алвеша. Зачем ему ещё один рассказчик анекдотов в раздевалке?
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
10.11.2021 в 18:06
100% насчет Месси. Алвес??? Ну дай то Бог, чтобы не зря.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
10.11.2021 в 18:46
Алекс, нах. ты этому дешевому парнишке вообще отвечаешь?
0
0
avatar
Loader (Днепр)
10.11.2021 в 18:52
Добавлю для Алекса. Встречайте Пике, будущего президента Барселоны.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
10.11.2021 в 18:58
"Звыняйте, бананiв нема."(с) Алекс, я ошибся комментарием. Это Олегу.
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2021 в 19:34
Капец, а я уже подумал, что это ты так нашего спокойно назвал
0
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
10.11.2021 в 20:21
Барселона улюблений клуб??? Розсмішив, 90% а ля вболівальників болівають за сильну команду, зараз Барса вже багатьом не цікава. Хаві був класним гравцем, набагато кращим за Мессі, та позиція на полі, його та Іньєсти, вимагала працювати на Мессі, та то таке, так от класний гравець не означає класний тренер, Куман тому підтвердження
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 20:30
И Зидан тоже.
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.11.2021 в 14:49
Иньеста ещё карьеру не закончил, Пуйоль раздумывает над возобновлением, Суарес готов снова вернуться и даже Это'о задумался)))
Ответить
+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 15:07
Рональд Куман напрягся...
Ответить
+3
-2
Ol-g (Одесса)
10.11.2021 в 17:30
Зачем, он цвета касторки.
0
0
dp_dp (Ukraine)
10.11.2021 в 14:47
Нужно заигрывать Пуйоля и Роналлиньо. Без них дела не будет.
Ответить
+3
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.11.2021 в 14:43
Барсопенсиона. Скоро в Барсу будут ехать доигрывать как в Катар или МЛС)))
Ответить
+1
-3
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Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 14:51
Це ж банкроти, у них миша в роздягальнi повiсилась..
Ответить
+1
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.11.2021 в 14:59
В віці за 40 за Вєлікую Барселону можна і за краюху хліба пограти)))
+4
-2
Algrab (Костопiль)
10.11.2021 в 15:31
Ответить
+3
-2
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 17:01
Дембеле и Юмтити уже доигрывают...
Ответить
0
0
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Барселиниус (землянин)
10.11.2021 в 14:26
Да уж, шо лол то лол.. Мочат без баяна..
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0
-2
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Динамiт (Василькiв)
10.11.2021 в 14:53
ще цигани з ведмедем пiдтянуться...
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+2
-2
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
10.11.2021 в 14:24
З коментів цього сайту я зрозумів,шо Мессі був тр.Барси,якшо він повернеться то Хаві піде чи стане його помічником??? Ніхіба не поняв)))
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
10.11.2021 в 14:11
лол
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0
-2


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