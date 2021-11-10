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Нужны самые лучшие. Хави заинтересован в возвращении экс-лидеров Барселоны
Связка Алвеша и Месси засияет вновь?
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"Барселона" может вернуть в клуб нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Это произойдет в 2023 году, как сообщает Marca. Отмечается, что назначение Хави на должность главного тренера каталонцев может сыграть решающую роль в камбэке аргентинца на "Камп Ноу", так как отношения между Месси и Лапортой были испорчены.
Также СМИ информируют о том, что Хави и Жоан заинтересованы в возвращении Дани Алвеса. Тренер и президент хотят, чтобы 38-летний бразилец передал свой опыт молодым игрокам.
Контракт 41-летнего Хави Эрнандеса с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца сезона-2023/24.
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